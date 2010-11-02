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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6520652165226523

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:55

  ALLCR написав:Вопрос к Alfa_Bank.
Банк не принимает входящие переводы по системе Visa Direct на карту банка. Есть ли возможность как-то решить эту проблему?
Спасибо.

ALLCR, банк работает с платежами по системе Visa Direct. Для возможности проанализировать ситуацию, укажите в ЛС номер карточного счета и дату неуспешной операции.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:59

  vollena71 написав:
  Alfa_Bank написав:Имелось в виду
(оплата мобильного в МАБ, коммунальные платежи в МАБ, покупки Р2Р, доходный сейф не считаются)
, а не оплата мобильного и коммуналки другими сервисами?

vollena71, добрый день. Да, верно.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:08

  Alfa_Bank написав:
  ALLCR написав:Вопрос к Alfa_Bank.
Банк не принимает входящие переводы по системе Visa Direct на карту банка. Есть ли возможность как-то решить эту проблему?
Спасибо.

ALLCR, банк работает с платежами по системе Visa Direct. Для возможности проанализировать ситуацию, укажите в ЛС номер карточного счета и дату неуспешной операции.


Отправил информацию в личном сообщении.
Спасибо.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:33

Re: Альфа-Банк

АЛьфа-банк!
Перепутлутав карти і поповнив Альфа валютну карту з монобанку гривневої .
Кошти пішли і немає їх((
Що робити?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:57

Re: Альфа-Банк

Якщо рд макса 4, то чи можна буде в січні поповнити 2-го в маб з комфорту, чи треба ще в грудні?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:00

  Cler написав:Alfa_Bank, а когда банк будет писать правила акции таким образом, что они будут понятны для клиентов?...

Это - фантастика.
Снижу планку:
Когда банк будет писать правила таким образом, что они будут понятны хотя бы офпреду, чтобы не слышать бесконечные "Уточняю..." ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:01

  chipmunk написав:Якщо рд макса 4, то чи можна буде в січні поповнити 2-го в маб з комфорту, чи треба ще в грудні?

Краще 3 з Ощаду... мабуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:07

Re: Альфа-Банк

В МАБ почему-то в 3-6 мес. депо пишет:
"Пополнение вклада: не предусмотрено"
А на сайте пишет, что пополнение в размере 200%, кому верить?
temjap4
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:13

  chipmunk написав:Якщо рд макса 4, то чи можна буде в січні поповнити 2-го в маб з комфорту, чи треба ще в грудні?

Можно и в декабре.
А можно и 4 января утром, СЭПом
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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