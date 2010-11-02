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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:55
ALLCR написав:
Вопрос к Alfa_Bank.
Банк не принимает входящие переводы по системе Visa Direct на карту банка. Есть ли возможность как-то решить эту проблему?
Спасибо.
ALLCR, банк работает с платежами по системе Visa Direct. Для возможности проанализировать ситуацию, укажите в ЛС номер карточного счета и дату неуспешной операции.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:59
vollena71 написав: Alfa_Bank написав:
Имелось в виду
(оплата мобильного в МАБ, коммунальные платежи в МАБ, покупки Р2Р, доходный сейф не считаются)
, а не оплата мобильного и коммуналки другими сервисами?
vollena71, добрый день. Да, верно.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:08
Alfa_Bank написав: ALLCR написав:
Вопрос к Alfa_Bank.
Банк не принимает входящие переводы по системе Visa Direct на карту банка. Есть ли возможность как-то решить эту проблему?
Спасибо.
ALLCR, банк работает с платежами по системе Visa Direct. Для возможности проанализировать ситуацию, укажите в ЛС номер карточного счета и дату неуспешной операции.
Отправил информацию в личном сообщении.
Спасибо.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:33
АЛьфа-банк!
Перепутлутав карти і поповнив Альфа валютну карту з монобанку гривневої .
Кошти пішли і немає їх((
Що робити?
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:57
Якщо рд макса 4, то чи можна буде в січні поповнити 2-го в маб з комфорту, чи треба ще в грудні?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:00
Cler написав:Alfa_Bank
, а когда банк будет писать правила акции таким образом, что они будут понятны для клиентов?...
Это - фантастика.
Снижу планку:
Когда банк будет писать правила таким образом, что они будут понятны хотя бы офпреду, чтобы не слышать бесконечные "Уточняю..." ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:01
chipmunk написав:
Якщо рд макса 4, то чи можна буде в січні поповнити 2-го в маб з комфорту, чи треба ще в грудні?
Краще 3 з Ощаду... мабуть.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:07
В МАБ почему-то в 3-6 мес. депо пишет:
"Пополнение вклада: не предусмотрено"
А на сайте пишет, что пополнение в размере 200%, кому верить?
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:13
chipmunk написав:
Якщо рд макса 4, то чи можна буде в січні поповнити 2-го в маб з комфорту, чи треба ще в грудні?
Можно и в декабре.
А можно и 4 января утром, СЭПом
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:39
Alfa_Bank написав:
Согласно условий, акция длится с 7.12.2018 до 01.03.2019 – это «Строк / Період проведення Акції» або «Тривалість Акції» (п.1.6; п.2.2.). При этом, проводить 8 операций необходимо с 7.12.2018 по 26.12.2018 включительно. Оформить депозит возможно до 01.03.2019 (п.4.1.). По условиям акции еще уточняю, если получу дополнительную информацию, сообщу.
можна оформити по умовах цієї акції лише 1 (ОДИН) депозит?
чи скільки хочеш
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П'ят 14 гру, 2018 18:38
sens
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