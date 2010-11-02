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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:57
greenozon написав: Alfa_Bank написав:
Согласно условий, акция длится с 7.12.2018 до 01.03.2019 – это «Строк / Період проведення Акції» або «Тривалість Акції» (п.1.6; п.2.2.). При этом, проводить 8 операций необходимо с 7.12.2018 по 26.12.2018 включительно. Оформить депозит возможно до 01.03.2019 (п.4.1.). По условиям акции еще уточняю, если получу дополнительную информацию, сообщу.
можна оформити по умовах цієї акції лише 1 (ОДИН) депозит?
чи скільки хочеш
ОфПред уже копает в этом направленииviewtopic.php?p=4526689#p4526689
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 15 гру, 2018 05:39
clientage написав: greenozon написав: Alfa_Bank написав:
Согласно условий, акция длится с 7.12.2018 до 01.03.2019 – это «Строк / Період проведення Акції» або «Тривалість Акції» (п.1.6; п.2.2.). При этом, проводить 8 операций необходимо с 7.12.2018 по 26.12.2018 включительно. Оформить депозит возможно до 01.03.2019 (п.4.1.). По условиям акции еще уточняю, если получу дополнительную информацию, сообщу.
можна оформити по умовах цієї акції лише 1 (ОДИН) депозит?
чи скільки хочеш
ОфПред уже копает в этом направленииviewtopic.php?p=4526689#p4526689
В правилах это описано. Только один.
5.3. Застосовувати надбавку в розрізі даної акції клієнт може лише до 1 (одного) договору.
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egorek
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