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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6521652265236524

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:57

  greenozon написав:
  Alfa_Bank написав:Согласно условий, акция длится с 7.12.2018 до 01.03.2019 – это «Строк / Період проведення Акції» або «Тривалість Акції» (п.1.6; п.2.2.). При этом, проводить 8 операций необходимо с 7.12.2018 по 26.12.2018 включительно. Оформить депозит возможно до 01.03.2019 (п.4.1.). По условиям акции еще уточняю, если получу дополнительную информацию, сообщу.


можна оформити по умовах цієї акції лише 1 (ОДИН) депозит?
чи скільки хочеш :)

ОфПред уже копает в этом направлении
viewtopic.php?p=4526689#p4526689
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26785
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 05:39

  clientage написав:
  greenozon написав:
  Alfa_Bank написав:Согласно условий, акция длится с 7.12.2018 до 01.03.2019 – это «Строк / Період проведення Акції» або «Тривалість Акції» (п.1.6; п.2.2.). При этом, проводить 8 операций необходимо с 7.12.2018 по 26.12.2018 включительно. Оформить депозит возможно до 01.03.2019 (п.4.1.). По условиям акции еще уточняю, если получу дополнительную информацию, сообщу.


можна оформити по умовах цієї акції лише 1 (ОДИН) депозит?
чи скільки хочеш :)

ОфПред уже копает в этом направлении
viewtopic.php?p=4526689#p4526689

В правилах это описано. Только один.
5.3. Застосовувати надбавку в розрізі даної акції клієнт може лише до 1 (одного) договору.
egorek
 
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  #<1 ... 6521652265236524
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