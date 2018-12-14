Додано: Суб 15 гру, 2018 11:25

Шансы выравниваются если снять в чужом банкомате ближе к вечеру. Тогда проводка снятия будет через день и проводка входящего п2п тоже как правило через день.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»