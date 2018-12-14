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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6522652365246525>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:57

  greenozon написав:
  Alfa_Bank написав:Согласно условий, акция длится с 7.12.2018 до 01.03.2019 – это «Строк / Період проведення Акції» або «Тривалість Акції» (п.1.6; п.2.2.). При этом, проводить 8 операций необходимо с 7.12.2018 по 26.12.2018 включительно. Оформить депозит возможно до 01.03.2019 (п.4.1.). По условиям акции еще уточняю, если получу дополнительную информацию, сообщу.


можна оформити по умовах цієї акції лише 1 (ОДИН) депозит?
чи скільки хочеш :)

ОфПред уже копает в этом направлении
viewtopic.php?p=4526689#p4526689
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 05:39

  clientage написав:
  greenozon написав:
  Alfa_Bank написав:Согласно условий, акция длится с 7.12.2018 до 01.03.2019 – это «Строк / Період проведення Акції» або «Тривалість Акції» (п.1.6; п.2.2.). При этом, проводить 8 операций необходимо с 7.12.2018 по 26.12.2018 включительно. Оформить депозит возможно до 01.03.2019 (п.4.1.). По условиям акции еще уточняю, если получу дополнительную информацию, сообщу.


можна оформити по умовах цієї акції лише 1 (ОДИН) депозит?
чи скільки хочеш :)

ОфПред уже копает в этом направлении
viewtopic.php?p=4526689#p4526689

В правилах это описано. Только один.
5.3. Застосовувати надбавку в розрізі даної акції клієнт може лише до 1 (одного) договору.
egorek
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 09:55

  Stringer написав:novichok сэп и п2п принципиально разные способы перечисления денег. любой сэп не создаст овердрафта, вне зависимости от тарифов той или иной карты

Хорошо. Допустим, что у меня на карте Альфы есть 1000 грн. Я получаю по р2р ещё 500 и тут же бегу в банкомат и снимаю те же 500 грн. Тех оферта не будет?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:07

  novichok написав:
  Stringer написав:novichok сэп и п2п принципиально разные способы перечисления денег. любой сэп не создаст овердрафта, вне зависимости от тарифов той или иной карты

Хорошо. Допустим, что у меня на карте Альфы есть 1000 грн. Я получаю по р2р ещё 500 и тут же бегу в банкомат и снимаю те же 500 грн. Тех оферта не будет?

Нет, т.к. на счете 1000 есть.
А вот если снимать будете 1300 - на следующий день будет тех.овер на 300 грн, т.к. на счете 1000 грн, а 500 грн по р2р прийдет дня через 2, а снятие в банкомате на следующий день приходит.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:25

Re: Альфа-Банк

Шансы выравниваются если снять в чужом банкомате ближе к вечеру. Тогда проводка снятия будет через день и проводка входящего п2п тоже как правило через день.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:58

  Skiw написав:
  novichok написав:
  Stringer написав:novichok сэп и п2п принципиально разные способы перечисления денег. любой сэп не создаст овердрафта, вне зависимости от тарифов той или иной карты

Хорошо. Допустим, что у меня на карте Альфы есть 1000 грн. Я получаю по р2р ещё 500 и тут же бегу в банкомат и снимаю те же 500 грн. Тех оферта не будет?

Нет, т.к. на счете 1000 есть.
А вот если снимать будете 1300 - на следующий день будет тех.овер на 300 грн, т.к. на счете 1000 грн, а 500 грн по р2р прийдет дня через 2, а снятие в банкомате на следующий день приходит.

А если я на эти 1500 сразу открою депозит в ИБ, то будет теховер?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:07

А кто знает, бесплатное снятие в банкомате по пакетам считается по дате снятия, или по дате списания?
А то зашёл в 24/7 зону при отделении, хотел денег снять. В саму зону пустило, а вот банкомат из розетки выключен. А теперь думаю, может это и хорошо, а то у меня предыдущее снятие было 30 ноября, и не попал бы я на комиссию, если они лимиты считают по проводке, а она уже вдруг декабрём оказалась.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:13

  novichok написав:А если я на эти 1500 сразу открою депозит в ИБ, то будет теховер?

Без разницы. Это ньюанс карточного процессинга, никакого отношения к продуктам не имеет.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:39

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:А кто знает, бесплатное снятие в банкомате по пакетам считается по дате снятия, или по дате списания?

по дате снятия в пределах календарного месяца
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:12

Ребятки, а на комуналку Алла дает кеш-бек?
Востаннє редагувалось Alexey_k9 в Суб 15 гру, 2018 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Alexey_k9
 
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