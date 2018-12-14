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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:12
За вчерашний день три траты в РОСах в выписке пропали. Траты сегоняшнего для есть. Это у всех так?
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egorek
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