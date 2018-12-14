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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:12
Re: Альфа-Банк
За вчерашний день три траты в РОСах в выписке пропали. Траты сегоняшнего для есть. Это у всех так?
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:46
По кешью. Сколько орехов надо набрать, что бы вернуть гроши за покупку?
Есть более 5000 орехов, есть покупки около 50 грн (со всеми налогами хватает), а приложение пишет, давай еще.
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:50
дел
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 15 гру, 2018 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:53
Re: Альфа-Банк
6230 около того. Минус налог будет 50 гривен
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:58
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:59
Re: Альфа-Банк
Так точно.
Додано: Суб 15 гру, 2018 16:05
если коротко, то см. Додаток 1. Загальні умови щодо Програми Лояльності
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 15 гру, 2018 16:07
Re: Альфа-Банк
У всех p2p-переводы (по Визе и Мастеркарду) за 13 декабря не провелись? По покупкам за 13 декабря проводки есть.
Додано: Суб 15 гру, 2018 16:10
у всех!
Они провелись, но не отображаются в Выписке
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 15 гру, 2018 16:54
Re: Альфа-Банк
Сегодня наконец-то получилось вернуть стоимость покупки за бонусы. Почему раньше не давало, не знаю. И покупки были подходящие по сумме. Теперь вопрос. Можно ли потратить возвращенную сумму или ждать, когда она проведется? В МАБе в графе дата проводки стоит 17.12.2018
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