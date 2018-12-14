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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:12

Re: Альфа-Банк

За вчерашний день три траты в РОСах в выписке пропали. Траты сегоняшнего для есть. Это у всех так?
egorek
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:46

По кешью. Сколько орехов надо набрать, что бы вернуть гроши за покупку?
Есть более 5000 орехов, есть покупки около 50 грн (со всеми налогами хватает), а приложение пишет, давай еще.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:50

дел
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 15 гру, 2018 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:53

Re: Альфа-Банк

6230 около того. Минус налог будет 50 гривен
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:58

  VLADPn написав:6230 около того. Минус налог будет 50 гривен

за покупку , например, в 10 грн я смогу вернуть деньги или компенсируется покупка минимум в 50 грн?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:59

Re: Альфа-Банк

novichok написав: минимум в 50 грн?

Так точно.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:05

  novichok написав:По кешью. Сколько орехов надо набрать, что бы вернуть гроши за покупку?
Есть более 5000 орехов, есть покупки около 50 грн (со всеми налогами хватает), а приложение пишет, давай еще.

https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
если коротко, то см. Додаток 1. Загальні умови щодо Програми Лояльності
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:07

Re: Альфа-Банк

У всех p2p-переводы (по Визе и Мастеркарду) за 13 декабря не провелись? По покупкам за 13 декабря проводки есть.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:10

  Kevin написав:У всех p2p-переводы (по Визе и Мастеркарду) за 13 декабря не провелись? По покупкам за 13 декабря проводки есть.

у всех! :evil:
Они провелись, но не отображаются в Выписке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:54

Re: Альфа-Банк

Сегодня наконец-то получилось вернуть стоимость покупки за бонусы. Почему раньше не давало, не знаю. И покупки были подходящие по сумме. Теперь вопрос. Можно ли потратить возвращенную сумму или ждать, когда она проведется? В МАБе в графе дата проводки стоит 17.12.2018
Oktawa
 
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