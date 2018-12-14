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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6523652465256526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 935
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
260
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:06

Re: Альфа-Банк

  Oktawa написав:Можно ли

мона
у вас Даты опер-и и проводки совпадают
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:52

Акция по пополнению мобильного еще действует?
tano
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:12

Re: Альфа-Банк

Отправка денег с альфы комфорт через сендмани привата на приват.

Уже несколько раз была следующая ситуация:

Создаю платеж, он отправляется.
Деньги с альфы списываются.
Висят в прострации (а именно в ликпее на проверке).
Возвращаются на альфу.

Пообщавшись со всеми:

1) Приват. Видит, что есть транзакция. Влиять никак не может. Ждите.
2) Альфа. Деньги списаны, мы больше ничего не делаем.
3) Ликпей. Мы сделали вам возврат потому что вы не подтвердили платеж.

Где и как подтвердить платеж не смогли придумать 2 оператора ликпея. Ну точнее одна выкрутилась и сказала - в системе :).

Кто знает, что и где нужно подтвердить для этого платежа? (Раньше по 3700 подтверждали, но сейчас такого нет)
Menwyy
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:14

  clientage написав:
  Kevin написав:У всех p2p-переводы (по Визе и Мастеркарду) за 13 декабря не провелись? По покупкам за 13 декабря проводки есть.

у всех! :evil:
Они провелись, но не отображаются в Выписке

Сегодня утром нормально отображались. А сейчас вчерашние пропали а сегодняшние есть. Надеюсь это не связано с 8-мю расчетами в ПОС терминалах))
egorek
 
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