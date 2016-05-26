мона
у вас Даты опер-и и проводки совпадают
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:06
Re: Альфа-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:12
Re: Альфа-Банк
Отправка денег с альфы комфорт через сендмани привата на приват.
Уже несколько раз была следующая ситуация:
Создаю платеж, он отправляется.
Деньги с альфы списываются.
Висят в прострации (а именно в ликпее на проверке).
Возвращаются на альфу.
Пообщавшись со всеми:
1) Приват. Видит, что есть транзакция. Влиять никак не может. Ждите.
2) Альфа. Деньги списаны, мы больше ничего не делаем.
3) Ликпей. Мы сделали вам возврат потому что вы не подтвердили платеж.
Где и как подтвердить платеж не смогли придумать 2 оператора ликпея. Ну точнее одна выкрутилась и сказала - в системе .
Кто знает, что и где нужно подтвердить для этого платежа? (Раньше по 3700 подтверждали, но сейчас такого нет)
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:14
Сегодня утром нормально отображались. А сейчас вчерашние пропали а сегодняшние есть. Надеюсь это не связано с 8-мю расчетами в ПОС терминалах))
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:34
%% по депозитам
С 14.12 подняли ставки по депозитам:
Если прибавить 1% по акции, то неплохо получается.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:53
Так за это сообщество и борется.
|