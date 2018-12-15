Додано: Суб 15 гру, 2018 18:12

Отправка денег с альфы комфорт через сендмани привата на приват.Уже несколько раз была следующая ситуация:Создаю платеж, он отправляется.Деньги с альфы списываются.Висят в прострации (а именно в ликпее на проверке).Возвращаются на альфу.Пообщавшись со всеми:1) Приват. Видит, что есть транзакция. Влиять никак не может. Ждите.2) Альфа. Деньги списаны, мы больше ничего не делаем.3) Ликпей. Мы сделали вам возврат потому что вы не подтвердили платеж.Где и как подтвердить платеж не смогли придумать 2 оператора ликпея. Ну точнее одна выкрутилась и сказала - в системеКто знает, что и где нужно подтвердить для этого платежа? (Раньше по 3700 подтверждали, но сейчас такого нет)