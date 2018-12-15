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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6524652565266527

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 935
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
260
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:34

  ol_zy написав:
  Ethereum написав:АЛьфа-банк!
Перепутлутав карти і поповнив Альфа валютну карту з монобанку гривневої .
Кошти пішли і немає їх((
Що робити?

99,99% - деньги через несколько дней вернутся назад (скорее всего через 5-7 раб. дней).
Если вдруг зачислятся - отпишитесь по какому курсу хоть прошло :wink:


Так прийшло до копійки назад. Добре спрацював моно чи Альфа?!
Ethereum
 
Повідомлень: 204
З нами з: 11.02.18
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  #<1 ... 6524652565266527
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Ой+

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