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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:34
ol_zy написав: Ethereum написав:
АЛьфа-банк!
Перепутлутав карти і поповнив Альфа валютну карту з монобанку гривневої .
Кошти пішли і немає їх((
Що робити?
99,99% - деньги через несколько дней вернутся назад (скорее всего через 5-7 раб. дней).
Если вдруг зачислятся - отпишитесь по какому курсу хоть прошло
Так прийшло до копійки назад. Добре спрацював моно чи Альфа?!
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Суб 15 гру, 2018 20:31
Ой+