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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:34
ol_zy написав: Ethereum написав:
АЛьфа-банк!
Перепутлутав карти і поповнив Альфа валютну карту з монобанку гривневої .
Кошти пішли і немає їх((
Що робити?
99,99% - деньги через несколько дней вернутся назад (скорее всего через 5-7 раб. дней).
Если вдруг зачислятся - отпишитесь по какому курсу хоть прошло
Так прийшло до копійки назад. Добре спрацював моно чи Альфа?!
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Додано: Нед 16 гру, 2018 08:37
Кассандра написав: Menwyy написав:
Отправка денег с альфы комфорт через сендмани привата на приват.
Уже несколько раз была следующая ситуация:
Создаю платеж, он отправляется.
Деньги с альфы списываются.
Висят в прострации (а именно в ликпее на проверке).
Возвращаются на альфу.
Пообщавшись со всеми:
1) Приват. Видит, что есть транзакция. Влиять никак не может. Ждите.
2) Альфа. Деньги списаны, мы больше ничего не делаем.
3) Ликпей. Мы сделали вам возврат потому что вы не подтвердили платеж.
Где и как подтвердить платеж не смогли придумать 2 оператора ликпея. Ну точнее одна выкрутилась и сказала - в системе
.
Кто знает, что и где нужно подтвердить для этого платежа? (Раньше по 3700 подтверждали, но сейчас такого нет)
Платёж блокирует ликпей и пока он не удостоверятся, что карта донор принадлежит вам, то будет постоянный блок. Если вы платили в кабине ликпея, то в рабочее время они (ликпей) сварганят запрос в аллу о том кому принадлежит карта и после этого при последующих попытках перевода, в зависимости от ответа аллы, платёж будет или одобрен или отклонён как неподтверждённый. Вот так они сейчас работают
После общения со всеми сторонами, я уже догадался, что там какая-то ручная работа завязанная на рабочее время имеет место. Но то, что даже сам ликпей не может внятно это сказать...в общем стыдоба.
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