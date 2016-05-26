Menwyy написав:Отправка денег с альфы комфорт через сендмани привата на приват.
Уже несколько раз была следующая ситуация:
Создаю платеж, он отправляется. Деньги с альфы списываются. Висят в прострации (а именно в ликпее на проверке). Возвращаются на альфу.
Пообщавшись со всеми:
1) Приват. Видит, что есть транзакция. Влиять никак не может. Ждите. 2) Альфа. Деньги списаны, мы больше ничего не делаем. 3) Ликпей. Мы сделали вам возврат потому что вы не подтвердили платеж.
Где и как подтвердить платеж не смогли придумать 2 оператора ликпея. Ну точнее одна выкрутилась и сказала - в системе .
Кто знает, что и где нужно подтвердить для этого платежа? (Раньше по 3700 подтверждали, но сейчас такого нет)
Платёж блокирует ликпей и пока он не удостоверятся, что карта донор принадлежит вам, то будет постоянный блок. Если вы платили в кабине ликпея, то в рабочее время они (ликпей) сварганят запрос в аллу о том кому принадлежит карта и после этого при последующих попытках перевода, в зависимости от ответа аллы, платёж будет или одобрен или отклонён как неподтверждённый. Вот так они сейчас работают
После общения со всеми сторонами, я уже догадался, что там какая-то ручная работа завязанная на рабочее время имеет место. Но то, что даже сам ликпей не может внятно это сказать...в общем стыдоба.
Alfa Bank, добрый день! В условиях по депо от 14 декабря указано, что депо можно пополнять на 200% от первоначальной суммы и размещённые на 3 и 6 мес. Не могли бы уточнить: 1. Разместил допустим 50к. Сколько еще могу довнести потом? 2. Почему при открытии депо в иб на 3 и 6 мес светится, что депо непополняемое. Может я что-то не так понял? Спасибо за ответы!
Востаннє редагувалось Mutabor в Нед 16 гру, 2018 14:00, всього редагувалось 1 раз.