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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6524652565266527

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 935
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
260
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:34

  ol_zy написав:
  Ethereum написав:АЛьфа-банк!
Перепутлутав карти і поповнив Альфа валютну карту з монобанку гривневої .
Кошти пішли і немає їх((
Що робити?

99,99% - деньги через несколько дней вернутся назад (скорее всего через 5-7 раб. дней).
Если вдруг зачислятся - отпишитесь по какому курсу хоть прошло :wink:


Так прийшло до копійки назад. Добре спрацював моно чи Альфа?!
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 08:37

Re: Альфа-Банк

Кассандра написав:
  Menwyy написав:Отправка денег с альфы комфорт через сендмани привата на приват.

Уже несколько раз была следующая ситуация:

Создаю платеж, он отправляется.
Деньги с альфы списываются.
Висят в прострации (а именно в ликпее на проверке).
Возвращаются на альфу.

Пообщавшись со всеми:

1) Приват. Видит, что есть транзакция. Влиять никак не может. Ждите.
2) Альфа. Деньги списаны, мы больше ничего не делаем.
3) Ликпей. Мы сделали вам возврат потому что вы не подтвердили платеж.

Где и как подтвердить платеж не смогли придумать 2 оператора ликпея. Ну точнее одна выкрутилась и сказала - в системе :).

Кто знает, что и где нужно подтвердить для этого платежа? (Раньше по 3700 подтверждали, но сейчас такого нет)

Платёж блокирует ликпей и пока он не удостоверятся, что карта донор принадлежит вам, то будет постоянный блок. Если вы платили в кабине ликпея, то в рабочее время они (ликпей) сварганят запрос в аллу о том кому принадлежит карта и после этого при последующих попытках перевода, в зависимости от ответа аллы, платёж будет или одобрен или отклонён как неподтверждённый. Вот так они сейчас работают :roll:
После общения со всеми сторонами, я уже догадался, что там какая-то ручная работа завязанная на рабочее время имеет место. Но то, что даже сам ликпей не может внятно это сказать...в общем стыдоба.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:55

  Annet_ написав:С 14.12 подняли ставки по депозитам: https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf
Если прибавить 1% по акции, то неплохо получается.


Не подскажете, как получить +1, не могу найти :(
Mutabor
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:59

Re: Альфа-Банк

Alfa Bank, добрый день! В условиях по депо от 14 декабря указано, что депо можно пополнять на 200% от первоначальной суммы и размещённые на 3 и 6 мес.
Не могли бы уточнить:
1. Разместил допустим 50к. Сколько еще могу довнести потом?
2. Почему при открытии депо в иб на 3 и 6 мес светится, что депо непополняемое. Может я что-то не так понял?
Спасибо за ответы!
Востаннє редагувалось Mutabor в Нед 16 гру, 2018 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Mutabor
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:00

Re: Альфа-Банк

Mutabor написав:Не подскажете, как получить +1, не могу найти :(



https://alfabank.ua/ru/about/press/1-u- ... ozitu-3015
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:02

  stryzhko написав:
Mutabor написав:Не подскажете, как получить +1, не могу найти :(



https://alfabank.ua/ru/about/press/1-u- ... ozitu-3015


Спасибо! Жаль, что только в отделении
Mutabor
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:32

  Mutabor написав:
  stryzhko написав:
Mutabor написав:Не подскажете, как получить +1, не могу найти :(

https://alfabank.ua/ru/about/press/1-u- ... ozitu-3015

Спасибо! Жаль, что только в отделении

в этом банке о удобстве для клиентов как правило не думают...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:04

Так действует ли ещё акция по пополнению мобильного?
tano
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:14

  Тракторист написав:
  Mutabor написав:Спасибо! Жаль, что только в отделении

в этом банке о удобстве для клиентов как правило не думают...

С одной стороны загоняют всех в смарты, но когда дело доходит до бумажек, то банк, как тот старый меломан, хочет их подержать в руках, понюхать.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:22

  tano написав:Так действует ли ещё акция по пополнению мобильного?

Если Вам приглашение приходило, то:
До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте ...

Как то так :)
Flamingo
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