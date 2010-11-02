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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 01:55
Mutabor написав:
Спасибо! Жаль, что только в отделении
Если уже есть 8 транзакций, то уже можно открыть депозит или только после 26-го?
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Нед 16 гру, 2018 21:09
sens