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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 01:55
Mutabor написав:
Спасибо! Жаль, что только в отделении
Если уже есть 8 транзакций, то уже можно открыть депозит или только после 26-го?
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Додано: Пон 17 гру, 2018 08:34
temjap4 написав:
В МАБ почему-то в 3-6 мес. депо пишет:
"Пополнение вклада: не предусмотрено"
А на сайте пишет, что пополнение в размере 200%, кому верить?
temjap4, доброе утро. Альфа-Депозит с пополнением на можно открыть только в отделении банка.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 08:40
Mutabor написав:
Alfa Bank, добрый день! В условиях по депо от 14 декабря указано, что депо можно пополнять на 200% от первоначальной суммы и размещённые на 3 и 6 мес.
Не могли бы уточнить:
1. Разместил допустим 50к. Сколько еще могу довнести потом?
2. Почему при открытии депо в иб на 3 и 6 мес светится, что депо непополняемое. Может я что-то не так понял?
Спасибо за ответы!
Mutabor, доброе утро. 1) пополнить еще можно не более, чем на 100 000грн.; 2) оформить депозит с пополнением можно только в отделении банка.
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