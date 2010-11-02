Альфа-Банк
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Додано: Пон 17 гру, 2018 01:55
Mutabor написав:
Спасибо! Жаль, что только в отделении
Если уже есть 8 транзакций, то уже можно открыть депозит или только после 26-го?
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Додано: Пон 17 гру, 2018 08:34
temjap4 написав:
В МАБ почему-то в 3-6 мес. депо пишет:
"Пополнение вклада: не предусмотрено"
А на сайте пишет, что пополнение в размере 200%, кому верить?
temjap4, доброе утро. Альфа-Депозит с пополнением на можно открыть только в отделении банка.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 08:40
Mutabor написав:
Alfa Bank, добрый день! В условиях по депо от 14 декабря указано, что депо можно пополнять на 200% от первоначальной суммы и размещённые на 3 и 6 мес.
Не могли бы уточнить:
1. Разместил допустим 50к. Сколько еще могу довнести потом?
2. Почему при открытии депо в иб на 3 и 6 мес светится, что депо непополняемое. Может я что-то не так понял?
Спасибо за ответы!
Mutabor, доброе утро. 1) пополнить еще можно не более, чем на 100 000грн.; 2) оформить депозит с пополнением можно только в отделении банка.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:16
У всех задвоение проводок по картам VISA по операциям за 15 декабря?
Kevin
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:20
Kevin написав:
У всех задвоение проводок по картам VISA по операциям за 15 декабря?
Kevin, доброе утро. Уже ведутся работы по исправлению. Сегодня в течение дня средства будут возвращены на ваш счет. Приносим извинения за причиненные неудобства.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:28
Alfa_Bank разъясните нам, что там за нововведения при снятии наличных в кассе с пакетной карты - какие документы нужны при снятиии более 50000 тыщ?
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:33
Alexey_k9 написав:
А можно где-то почитать о страховке, которая идет с Тревел кридиткой?
Alexey_k9, добрый день. Публичная оферта размещена на сайте страховой компании
https://alfaic.ua/uk/page/alfabank
. Детали по страховке, что предлагается к оформлению вместе с картой, можете узнать, перезвонив в Контакт-Центр банка.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:33
Kevin У меня также есть задвоения и за 14 и за 15 число.
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