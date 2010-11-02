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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6525652665276528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 935
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
260
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 01:55

  Mutabor написав:
  stryzhko написав:
Mutabor написав:Не подскажете, как получить +1, не могу найти :(

https://alfabank.ua/ru/about/press/1-u- ... ozitu-3015

Спасибо! Жаль, что только в отделении

Если уже есть 8 транзакций, то уже можно открыть депозит или только после 26-го?
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 08:34

  temjap4 написав:В МАБ почему-то в 3-6 мес. депо пишет:
"Пополнение вклада: не предусмотрено"
А на сайте пишет, что пополнение в размере 200%, кому верить?

temjap4, доброе утро. Альфа-Депозит с пополнением на можно открыть только в отделении банка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 08:40

  Mutabor написав:Alfa Bank, добрый день! В условиях по депо от 14 декабря указано, что депо можно пополнять на 200% от первоначальной суммы и размещённые на 3 и 6 мес.
Не могли бы уточнить:
1. Разместил допустим 50к. Сколько еще могу довнести потом?
2. Почему при открытии депо в иб на 3 и 6 мес светится, что депо непополняемое. Может я что-то не так понял?
Спасибо за ответы!

Mutabor, доброе утро. 1) пополнить еще можно не более, чем на 100 000грн.; 2) оформить депозит с пополнением можно только в отделении банка.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:16

Re: Альфа-Банк

У всех задвоение проводок по картам VISA по операциям за 15 декабря?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:20

  Kevin написав:У всех задвоение проводок по картам VISA по операциям за 15 декабря?

Kevin, доброе утро. Уже ведутся работы по исправлению. Сегодня в течение дня средства будут возвращены на ваш счет. Приносим извинения за причиненные неудобства.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:28

Alfa_Bank разъясните нам, что там за нововведения при снятии наличных в кассе с пакетной карты - какие документы нужны при снятиии более 50000 тыщ?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:33

  Alexey_k9 написав:А можно где-то почитать о страховке, которая идет с Тревел кридиткой?

Alexey_k9, добрый день. Публичная оферта размещена на сайте страховой компании https://alfaic.ua/uk/page/alfabank. Детали по страховке, что предлагается к оформлению вместе с картой, можете узнать, перезвонив в Контакт-Центр банка.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:33

Kevin
У меня также есть задвоения и за 14 и за 15 число.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:37

  Stringer написав:какие документы нужны при снятиии более 50000 тыщ?

Наверное расписка с честным пионерским, что деньги не были получены преступным способом и не пойдут на финансирование терроризма :mrgreen:
Vorlon
 
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