Додано: Пон 17 гру, 2018 11:17

Alfa_Bank

Есть несколько вопросов по этой акции.

1. Если у меня заканчивается депозит в Вашем банке, можно ли будет его перевложить на условиях этой акции?

2. Операции по карте за период с 7 по 26 декабря считаются по дате совершения или по дате проведения по выписке?

3. Если я плачу за телевизор, телефон, мобильный в интернете картой не в МАБ, эти проводки засчитываются?

Спасибо.

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