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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 11:17
Alfa_Bank
Есть несколько вопросов по этой акции.
1. Если у меня заканчивается депозит в Вашем банке, можно ли будет его перевложить на условиях этой акции?
2. Операции по карте за период с 7 по 26 декабря считаются по дате совершения или по дате проведения по выписке?
3. Если я плачу за телевизор, телефон, мобильный в интернете картой не в МАБ, эти проводки засчитываются?
Спасибо.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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Annet_
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Додано: Пон 17 гру, 2018 11:30
Flamingo написав: tano написав:
Так действует ли ещё акция по пополнению мобильного?
Если Вам приглашение приходило, то:
До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте ...
Как то так
Зі мною ще за жовтень не розрахувались по акції, хоча звертався на підтримку, перезвонювали і обіцяли до 15-го грудня, тільки зайві комісії сплатив. Чесно кажучи така "акційність" викликає загальну недовіру до банки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Пон 17 гру, 2018 11:46
Ой+ написав: Flamingo написав: tano написав:
Так действует ли ещё акция по пополнению мобильного?
Если Вам приглашение приходило, то:
До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте ...
Как то так
Зі мною ще за жовтень не розрахувались по акції, хоча звертався на підтримку, перезвонювали і обіцяли до 15-го грудня, тільки зайві комісії сплатив. Чесно кажучи така "акційність" викликає загальну недовіру до банки.
Ой+, доброго дня. Вкажіть, будь-ласка, в особистому повідомленні ваш ІПН, перевірю інформацію.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:02
Alfa_Bank написав: Stringer написав:Alfa_Bank
разъясните нам, что там за нововведения при снятии наличных в кассе с пакетной карты - какие документы нужны при снятиии более 50000 тыщ?
Stringer, добрый день. Перед выдачей денежных средств, банк анализирует движения по счету клиента. Каждое снятие анализируется индивидуально. Детальную информацию о документах и анализе происхождения средств, в случае возникновения вопросов со стороны банка, предоставляют сотрудники в отделении.
Сотрудники отделения этого не знают, а просто просят не заказывать к снятию больше 50 тыщ.
Ну к примеру, я хочу снять 55 тыщ, сколько времени займёт ваш "аналаз", кто конкретно будет анализировать, какие критерии анализа, какие документы у меня могут запросить?
Ответьте конкретно на вопрос
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Stringer
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:04
Stringer написав:Alfa_Bank
разъясните нам, что там за нововведения при снятии наличных в кассе с пакетной карты - какие документы нужны при снятиии более 50000 тыщ?
50 млн ну ясно что обострение у финмона вызовет столько наличных
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:08
Annet_ написав:Alfa_Bank
Есть несколько вопросов по этой акции.
1. Если у меня заканчивается депозит в Вашем банке, можно ли будет его перевложить на условиях этой акции?
2. Операции по карте за период с 7 по 26 декабря считаются по дате совершения или по дате проведения по выписке?
3. Если я плачу за телевизор, телефон, мобильный в интернете картой не в МАБ
, эти проводки засчитываются?
Спасибо.
Annet_, добрый день. Размещение депозита возможно, если выполнены условия акции. На 26.12.2018 у вас в выписке по карте должно быть 8 операций, покупки через интернет учитываются.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:25
Stringer написав: Alfa_Bank написав: Stringer написав:Alfa_Bank
разъясните нам, что там за нововведения при снятии наличных в кассе с пакетной карты - какие документы нужны при снятиии более 50000 тыщ?
Stringer, добрый день. Перед выдачей денежных средств, банк анализирует движения по счету клиента. Каждое снятие анализируется индивидуально. Детальную информацию о документах и анализе происхождения средств, в случае возникновения вопросов со стороны банка, предоставляют сотрудники в отделении.
Сотрудники отделения этого не знают, а просто просят не заказывать к снятию больше 50 тыщ.
Ну к примеру, я хочу снять 55 тыщ, сколько времени займёт ваш "аналаз", кто конкретно будет анализировать, какие критерии анализа, какие документы у меня могут запросить?
Ответьте конкретно на вопрос
тут абсурд в том, что какое доки нужны для снятия?
для внесения - понятно - о их происхождении ... а для снятия?
как в авале при снятии более 100 к ? - предоставить справку куда потом ты их собираешься девать после снятия?
или это просто, чтоб снимали 2 раза в мес. по 50 к по пакетным картам и всё ... а дальше платно - борются с оттоком таким способом ...
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:30
IMPRINTER та это вообще писец, банки с каждым днём все наглеют и наглеют, ну вот как это называется? Какой нафиг анализ движения средств? Боротесь с отмыванием денег, ну так деньги отмывают миллионами, а не по 55 тыщ в месяц... кашель лаврова
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:33
А как в Укрсоце (уже практически без касс) снимают миллиарды кешем - так то ничё
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:49
Stringer написав:IMPRINTER
та это вообще писец, банки с каждым днём все наглеют и наглеют, ну вот как это называется? Какой нафиг анализ движения средств? Боротесь с отмыванием денег, ну так деньги отмывают миллионами, а не по 55 тыщ в месяц... кашель лаврова
при чем реально этот говнофинмон хоть одного банка хоть раз поймал хоть одного террориста или финансиста оружия массового уничтожения, т.е. главную цель их работы? НИКОГДА НИОДНОГО.
Реальная задача финмона - покрывать все левые обороты собственников и аффилированных банку лиц, ну и издеваться над рядовыми клиентами показывая деятельность.
Даже при курсе 8 никогда ничего не просили при снятии до 150, а это было 18 к долл.!
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IMPRINTER
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