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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:11
IMPRINTER написав:
НИКОГДА НИОДНОГО.
зато на карандаш многих
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Пон 17 гру, 2018 13:56
Ходили с отцом, переоформляли ему депозит по новой акции ). И смех, и грех, как говорится.
Сначала девушка попросила показать смс, потом поизучала текст акции, сказала, что этот депозит только для "новых" денег, т.е. если уже есть ваши пятьдесят тыс. в банке, то они не участвуют.
Я уперлась, что в условиях акции такого нет. Короче -сидели мы с отцом около часа, что-то согласовывалось, потом делали запрос на количество покупок по карте, это заняло минут двадцать.
В результате оформили мы отцу депозит на полтора года, 17,5% с ежемесячной выплатой, как и хотели.
Но странное впечатление осталось, так как потом девушка сказала, что сегодня уже оформляла несколько акционных депозитов.
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Hella
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:00
Hella написав:
Ходили с отцом, переоформляли ему депозит по новой акции ). И смех, и грех, как говорится.
Сначала девушка попросила показать смс, потом поизучала текст акции, сказала, что этот депозит только для "новых" денег, т.е. если уже есть ваши пятьдесят тыс. в банке, то они не участвуют.
Я уперлась, что в условиях акции такого нет. Короче -сидели мы с отцом около часа, что-то согласовывалось, потом делали запрос на количество покупок по карте, это заняло минут двадцать.
В результате оформили мы отцу депозит на полтора года, 17,5% с ежемесячной выплатой, как и хотели.
Но странное впечатление осталось, хотя потом девушка сказала, что сегодня уже оформляла несколько акционных депозитов.
Это постоянное явление. Сотрудники отделений об акциях обычно узнают от клиентов.
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Alexey_k9
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:02
Alexey_k9
Если уже оформлялись депозиты, почему настаивали, что нужны "новые" деньги? Или внутренний приказ руководства (мое предположение)?
Но вообще это лишено смысла. Сняли бы мы деньги с карты отца и открыли "новый" мне.
Востаннє редагувалось Hella
в Пон 17 гру, 2018 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:08
Было двойное списание, но все вернулось вроде как, хотя в остатке стало не хватать другой, чуть меньшей суммы, только после звонка в КЦ, сказали мол через час будет нормально отображаться, с Аллой надо глаз да глаз, будьте бдительны!
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:17
Stringer написав: Alfa_Bank написав: Stringer написав:Alfa_Bank
разъясните нам, что там за нововведения при снятии наличных в кассе с пакетной карты - какие документы нужны при снятиии более 50000 тыщ?
Stringer, добрый день. Перед выдачей денежных средств, банк анализирует движения по счету клиента. Каждое снятие анализируется индивидуально. Детальную информацию о документах и анализе происхождения средств, в случае возникновения вопросов со стороны банка, предоставляют сотрудники в отделении.
Сотрудники отделения этого не знают, а просто просят не заказывать к снятию больше 50 тыщ.
Ну к примеру, я хочу снять 55 тыщ, сколько времени займёт ваш "аналаз", кто конкретно будет анализировать, какие критерии анализа, какие документы у меня могут запросить?
Ответьте конкретно на вопрос
Stringer, необходимость анализа, сроки, критерии зависят от конкретной операции и движений по счетам клиента. Коммуникацию с клиентом ведет сотрудник отделения. Для уточнения информации по вашему вопросу более детально, с вами свяжется ваш персональный менеджер.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:22
Hella написав:
Ходили с отцом, переоформляли ему депозит по новой акции ). И смех, и грех, как говорится.
Сначала девушка попросила показать смс, потом поизучала текст акции, сказала, что этот депозит только для "новых" денег, т.е. если уже есть ваши пятьдесят тыс. в банке, то они не участвуют.
Я уперлась, что в условиях акции такого нет. Короче -сидели мы с отцом около часа, что-то согласовывалось, потом делали запрос на количество покупок по карте, это заняло минут двадцать.
В результате оформили мы отцу депозит на полтора года, 17,5% с ежемесячной выплатой, как и хотели.
Но странное впечатление осталось, так как потом девушка сказала, что сегодня уже оформляла несколько акционных депозитов.
Доказывать, разъяснять, убеждать, просить. Вот сижу и думаю, нужно оно мне такое? Нужны средства, так делайте так, чтобы люди левой ногой могли занести их и разместить.
Востаннє редагувалось ruvex
в Пон 17 гру, 2018 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:22
Alfa_Bank
Stringer написав: Alfa_Bank написав: Stringer написав:Alfa_Bank
разъясните нам, что там за нововведения при снятии наличных в кассе с пакетной карты - какие документы нужны при снятиии более 50000 тыщ?
Stringer, добрый день. Перед выдачей денежных средств, банк анализирует движения по счету клиента. Каждое снятие анализируется индивидуально. Детальную информацию о документах и анализе происхождения средств, в случае возникновения вопросов со стороны банка, предоставляют сотрудники в отделении.
Сотрудники отделения этого не знают, а просто просят не заказывать к снятию больше 50 тыщ.
Ну к примеру, я хочу снять 55 тыщ, сколько времени займёт ваш "аналаз", кто конкретно будет анализировать, какие критерии анализа, какие документы у меня могут запросить?
Ответьте конкретно на вопрос
, ну вот зачем вы заставили моего персонального менджера звонить мне и говорить, что лично для меня нет никаких ограничений до 150 тыщ?
Она не знает, кто будет проводить, какой анализ, по каким критериям и какие документы требовать, если снимать сумму свыше 50000.
Вы можете дать внятные ответы на эти вопросы тут в форуме?
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:26
Alfa_Bank написав: Stringer написав: Alfa_Bank написав:
Stringer, добрый день. Перед выдачей денежных средств, банк анализирует движения по счету клиента. Каждое снятие анализируется индивидуально. Детальную информацию о документах и анализе происхождения средств, в случае возникновения вопросов со стороны банка, предоставляют сотрудники в отделении.
Сотрудники отделения этого не знают, а просто просят не заказывать к снятию больше 50 тыщ.
Ну к примеру, я хочу снять 55 тыщ, сколько времени займёт ваш "аналаз", кто конкретно будет анализировать, какие критерии анализа, какие документы у меня могут запросить?
Ответьте конкретно на вопрос
Stringer, необходимость анализа, сроки, критерии зависят от конкретной операции и движений по счетам клиента. Коммуникацию с клиентом ведет сотрудник отделения. Для уточнения информации по вашему вопросу более детально, с вами свяжется ваш персональный менеджер.
Конкретная ситуация - человек пополнил свою карту альфы и пришёл снять деньги в кассе в размере 55000 грн, какие документы он должен представить? Никаких иных движений у него по счету не было за последний месяц
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:29
Stringer написав:
Конкретная ситуация - человек пополнил свою карту альфы и пришёл снять деньги в кассе в размере 55000 грн, какие документы он должен представить?
Как я понимаю, вероятность возникновения вопросов может быть только если это энное снятие от 50кгрн в этом месяце. Т.е. для конкретной ситуации - ничего и не спросят, кроме паспорта ничего не надо
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