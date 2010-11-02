Додано: Пон 17 гру, 2018 13:56

Ходили с отцом, переоформляли ему депозит по новой акции ). И смех, и грех, как говорится.

Сначала девушка попросила показать смс, потом поизучала текст акции, сказала, что этот депозит только для "новых" денег, т.е. если уже есть ваши пятьдесят тыс. в банке, то они не участвуют.

Я уперлась, что в условиях акции такого нет. Короче -сидели мы с отцом около часа, что-то согласовывалось, потом делали запрос на количество покупок по карте, это заняло минут двадцать.

В результате оформили мы отцу депозит на полтора года, 17,5% с ежемесячной выплатой, как и хотели.

Но странное впечатление осталось, так как потом девушка сказала, что сегодня уже оформляла несколько акционных депозитов.