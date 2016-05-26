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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:44
Бекас написав: IMPRINTER написав:
если я откажуть предоставлять те документы, что просит банк -
о каких документах речь?
какая разница о каких - я имею полное право послать банк нах и ничего не предоставлять - это тоже мое право, и при этом все равно банк обязан выдать мне деньги, пусть с последующим разрывом отношений, но обязан.
понятно, если речь идет о каких-то документах, кроме паспорта.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Пон 17 гру, 2018 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:50
Stringer написав: Alfa_Bank написав:
Клиент приходит с картой прямо в кассу, или уже порядок поменялся? Уточните каков точный изменённый порядок получения наличных в кассе с пакетных карт? И когда и каким документом вносились эти изменения в этот порядок? Спасибо
Stringer, на данный момент официальных изменений нет. Порядок, как и раньше. Есть карта – снятие в кассе (при наличии паспорта), нет карты – снятие со счета по заявлению с паспортом (кроме кредитных средств).
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:51
паспорт показать -проблема?
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:57
Alfa_Bank написав: Stringer написав: Alfa_Bank написав:
Клиент приходит с картой прямо в кассу, или уже порядок поменялся? Уточните каков точный изменённый порядок получения наличных в кассе с пакетных карт? И когда и каким документом вносились эти изменения в этот порядок? Спасибо
Stringer, на данный момент официальных изменений нет. Порядок, как и раньше. Есть карта – снятие в кассе (при наличии паспорта), нет карты – снятие со счета по заявлению с паспортом (кроме кредитных средств).
ок, вы там моего менеджера уже за плинтус загнали, не надо ему адресовать мои вопросы, и отделение я пока не назову.... в следующем месяце человек лично проверит, что значит вот это изменение в вашем банке
Alfa_Bank написав:
Stringer, добрый день. Перед выдачей денежных средств, банк анализирует движения по счету клиента. Каждое снятие анализируется индивидуально. Детальную информацию о документах и анализе происхождения средств, в случае возникновения вопросов со стороны банка, предоставляют сотрудники в отделении.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:01
ruvex написав:
Уважаемый представитель!
Так, как обстоит с резюме по нюансам к акции - "сделай 8 покупок и докажи, что имеешь право на +1% к депо"?
Или я что-то уже пропустил?
ruvex, добрый день. Пока все как и писала ранее, новых нюансов не появилось.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 19:14
IMPRINTER написав:
или это просто, чтоб снимали 2 раза в мес. по 50 к по пакетным картам и всё ... а дальше платно - борются с оттоком таким способом ...
заказую у них снять 5к $ на завтра,
а они говорят - через 3 дня,
офигеть будут в киеве 3 дня собирать пару тысяч баксов
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Додано: Пон 17 гру, 2018 19:56
Це нормально, що за 3 дні.
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