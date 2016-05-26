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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6531653265336534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 935
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
260
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:48

Надеюсь только у меня ощущение, что в Альфе начинаются проблемы с ликвидностью
tarask
 
Повідомлень: 175
З нами з: 24.02.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:59

  tarask написав:Надеюсь только у меня ощущение, что в Альфе начинаются проблемы с ликвидностью

да кто-то новенький пришел в карт. отдел
порулить решил :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26812
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2135 раз.
Подякували: 3087 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:30

  tarask написав:Надеюсь только у меня ощущение, что в Альфе начинаются проблемы с ликвидностью

  zzzzzz написав:В пятницу 3 банка получили рефинансирование на 77 дней под 20% на сумму 6,130 млрд.грн

Имена банков узнаем вечером.
J
 
Повідомлень: 4211
З нами з: 19.01.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 156 раз.
 
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