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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:48
Надеюсь только у меня ощущение, что в Альфе начинаются проблемы с ликвидностью
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tarask
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Додано: Пон 17 гру, 2018 22:59
tarask написав:
Надеюсь только у меня ощущение, что в Альфе начинаются проблемы с ликвидностью
да кто-то новенький пришел в карт. отдел
порулить решил
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 17 гру, 2018 23:30
tarask написав:
Надеюсь только у меня ощущение, что в Альфе начинаются проблемы с ликвидностью
zzzzzz написав:
В пятницу 3 банка получили рефинансирование на 77 дней под 20% на сумму 6,130 млрд.грн
Имена банков узнаем вечером.
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