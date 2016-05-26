RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6531653265336534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 935
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
260
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:48

Надеюсь только у меня ощущение, что в Альфе начинаются проблемы с ликвидностью
tarask
 
Повідомлень: 175
З нами з: 24.02.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:59

  tarask написав:Надеюсь только у меня ощущение, что в Альфе начинаются проблемы с ликвидностью

да кто-то новенький пришел в карт. отдел
порулить решил :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26812
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2135 раз.
Подякували: 3087 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:30

  tarask написав:Надеюсь только у меня ощущение, что в Альфе начинаются проблемы с ликвидностью

  zzzzzz написав:В пятницу 3 банка получили рефинансирование на 77 дней под 20% на сумму 6,130 млрд.грн

Имена банков узнаем вечером.
J
 
Повідомлень: 4211
З нами з: 19.01.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 01:36

Re: Альфа-Банк

с МОРДОКНИГИ )..
Людмила Шелест Ви так дістали своїми безкінечними смс, це просто жах. Жоден банк не "задовбує" так своїх клієнтів, як ви. Зроби ще одну покупку, ура, дві зробила, зроби ще чотири... І нарешті виграй робот-пилосмок та віддай його SMM-ку Альфа банку, бо він же із середньовіччя.
1
Скрыть
Нравится
· Ответить · 6 ч.
Алексей Постернак
Алексей Постернак Людмила Шелест , добрый вечер! Приносим извинения, столько акций под НГ... Напишите в ЛС Ваш номер - исключим из рассылок...
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7012
З нами з: 15.08.12
Подякував: 378 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6531653265336534
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1113, 1114, 1115
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11142 1620907
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 00:08
2XL
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3316, 3317, 3318
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33177 4092823
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 21:33
Квесторе_поверніться
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 14, 15, 16
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
150 18051
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 15:45
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65334)
18.12.2018 01:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.