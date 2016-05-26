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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:48
Надеюсь только у меня ощущение, что в Альфе начинаются проблемы с ликвидностью
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:59
да кто-то новенький пришел в карт. отдел
порулить решил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:30
Додано: Вів 18 гру, 2018 01:36
Re: Альфа-Банк
с МОРДОКНИГИ )..
Людмила Шелест Ви так дістали своїми безкінечними смс, це просто жах. Жоден банк не "задовбує" так своїх клієнтів, як ви. Зроби ще одну покупку, ура, дві зробила, зроби ще чотири... І нарешті виграй робот-пилосмок та віддай його SMM-ку Альфа банку, бо він же із середньовіччя.
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Алексей Постернак
Алексей Постернак Людмила Шелест , добрый вечер! Приносим извинения, столько акций под НГ... Напишите в ЛС Ваш номер - исключим из рассылок...
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