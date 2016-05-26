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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:48
Надеюсь только у меня ощущение, что в Альфе начинаются проблемы с ликвидностью
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tarask
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Додано: Пон 17 гру, 2018 22:59
tarask написав:
Надеюсь только у меня ощущение, что в Альфе начинаются проблемы с ликвидностью
да кто-то новенький пришел в карт. отдел
порулить решил
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 17 гру, 2018 23:30
tarask написав:
Надеюсь только у меня ощущение, что в Альфе начинаются проблемы с ликвидностью
zzzzzz написав:
В пятницу 3 банка получили рефинансирование на 77 дней под 20% на сумму 6,130 млрд.грн
Имена банков узнаем вечером.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 01:36
с МОРДОКНИГИ )..
Людмила Шелест Ви так дістали своїми безкінечними смс, це просто жах. Жоден банк не "задовбує" так своїх клієнтів, як ви. Зроби ще одну покупку, ура, дві зробила, зроби ще чотири... І нарешті виграй робот-пилосмок та віддай його SMM-ку Альфа банку, бо він же із середньовіччя.
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· Ответить · 6 ч.
Алексей Постернак
Алексей Постернак Людмила Шелест , добрый вечер! Приносим извинения, столько акций под НГ... Напишите в ЛС Ваш номер - исключим из рассылок...
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Додано: Вів 18 гру, 2018 09:46
maxprofit написав:
Це нормально, що за 3 дні.
Обычное дело средины-конец декабря.
Я зашел в кассу Укрсиббанка, хотел 10К грн снять, т.к. лимит на банкомат 25К грн уже использовал, говорят денег нет в кассе, все под заказ.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 09:51
2XL написав:
wig написав:Пришли сегодня заказанные по акции "Только в декабре" карты с пэйпассом.
И, тут же при получении сняло комиссию.
Какой "прелестный" банк, не нарадуюсь...
На горячке рассказывают, что списывать или не списывать плату за перевыпуск "акционных" карт - на усмотрение банка. Но, поскольку при заказе карт об этом сообщить забыли, заявку на возврат приняли. Посмотрим, чем закончится.
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wig
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Додано: Вів 18 гру, 2018 10:05
wig написав: 2XL написав:
wig написав:Пришли сегодня заказанные по акции "Только в декабре" карты с пэйпассом.
И, тут же при получении сняло комиссию.
Какой "прелестный" банк, не нарадуюсь...
На горячке рассказывают, что списывать или не списывать плату за перевыпуск "акционных" карт - на усмотрение банка. Но, поскольку при заказе карт об этом сообщить забыли, заявку на возврат приняли. Посмотрим, чем закончится.
в смысле на усмотрение банка? и какой критерий содрать бабло за перевыпуск? а то я уже навострил лыжи - все равно скоро по сроку мой комфорт менять.
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mephala
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