Додано: Вів 18 гру, 2018 01:36

с МОРДОКНИГИ )..

Людмила Шелест Ви так дістали своїми безкінечними смс, це просто жах. Жоден банк не "задовбує" так своїх клієнтів, як ви. Зроби ще одну покупку, ура, дві зробила, зроби ще чотири... І нарешті виграй робот-пилосмок та віддай його SMM-ку Альфа банку, бо він же із середньовіччя.

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Алексей Постернак

Алексей Постернак Людмила Шелест , добрый вечер! Приносим извинения, столько акций под НГ... Напишите в ЛС Ваш номер - исключим из рассылок...

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