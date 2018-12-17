Alfa_Bank, перевипуск карти Комфорт ФГВФО на безконтакт Комфорт ФГВФО?
Зміна пакету на Комфорт не відбудеться?
Перевипуск платний?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:34
Alfa_Bank, перевипуск карти Комфорт ФГВФО на безконтакт Комфорт ФГВФО?
Зміна пакету на Комфорт не відбудеться?
Перевипуск платний?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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