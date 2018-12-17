Додано: Вів 18 гру, 2018 14:45

Alfa_Bank, щоб остаточно вияснити питання перевивуску основної карти Комфорт ФГВФО на безконтакт по акції до кінця грудня.

1. Термін дії перевипущеної карти яким буде?

2. При перевипуску діюча карта Комфорт ФГВФО заблокована не буде?