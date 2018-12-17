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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:45
Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
А когда состоится обещанное предыдущим оф. представителем на середину декабря (!!!) обновление Alfa-Mobile с устранением ошибки при попытке просмотра истории зачислений и списаний и супербонусов Кеш`ю для Андроид версии ниже 4.4?
Если никогда, то просьба так и ответить.
Спасибо.
Annet_, добрый день. Уточняю.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 18 гру, 2018 14:00
Шановна представник дякую, але Ви не уважно зрозуміли моє питання. Йдеться про ПЕРЕ
випуск пакету/карти ФГВФО, а не про випуск додаткової. У мене термін картки закінчюється в грудні 2018 р. Чи маю я право на перевипуск пакету/картки ФГВФО на тих же самих умовах?
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Додано: Вів 18 гру, 2018 14:30
clk написав:
Шановна представник дякую, але Ви не уважно зрозуміли моє питання. Йдеться про ПЕРЕ
випуск пакету/карти ФГВФО, а не про випуск додаткової. У мене термін картки закінчюється в грудні 2018 р. Чи маю я право на перевипуск пакету/картки ФГВФО на тих же самих умовах?
clk, якщо у вас карта Комфорт ФГВФО, то при перевипуску зміна пакету не відбувається. Якщо карта старого зразка (ФГВФО), що зараз в банку не випускається, то тариф при перевипуску буде змінено.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 14:45
Alfa_Bank, щоб остаточно вияснити питання перевивуску основної карти Комфорт ФГВФО на безконтакт по акції до кінця грудня.
1. Термін дії перевипущеної карти яким буде?
2. При перевипуску діюча карта Комфорт ФГВФО заблокована не буде?
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Додано: Вів 18 гру, 2018 15:03
Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, щоб остаточно вияснити питання перевивуску основної карти Комфорт ФГВФО на безконтакт по акції до кінця грудня.
1. Термін дії перевипущеної карти яким буде?
2. При перевипуску діюча карта Комфорт ФГВФО заблокована не буде?
Квесторе_поверніться, картки Комфорт ФГВФО не перевипускаються безкоштовно в рамках акції. Можливий випуск додаткової смарт-картки з технологією pay-pass або звичайний перевипуск картки Комфорт ФГВФО згідно тарифів.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 18 гру, 2018 15:20
Alfa_Bank написав:
Квесторе_поверніться, картки Комфорт ФГВФО не перевипускаються безкоштовно в рамках акції.
Дякую за інфо. Дуже жаль. Чому така дискримінація?
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Додано: Вів 18 гру, 2018 15:21
Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, щоб остаточно вияснити питання перевивуску основної карти Комфорт ФГВФО на безконтакт по акції до кінця грудня.
1. Термін дії перевипущеної карти яким буде?
2. При перевипуску діюча карта Комфорт ФГВФО заблокована не буде?
Квесторе_поверніться, картки Комфорт ФГВФО не перевипускаються безкоштовно в рамках акції....
А скільки коштує перевипуск основної картки/пакету Комфорт ФГВФО
НЕ в рамках акції?
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clk
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