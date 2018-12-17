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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6533653465356536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 936
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:45

  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
А когда состоится обещанное предыдущим оф. представителем на середину декабря (!!!) обновление Alfa-Mobile с устранением ошибки при попытке просмотра истории зачислений и списаний и супербонусов Кеш`ю для Андроид версии ниже 4.4?
Если никогда, то просьба так и ответить.
Спасибо.

Annet_, добрый день. Уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:00

  Alfa_Bank написав:...можна випустити додаткову смарт-картку з технологією pay-pass (приношу вибачення, що не вказала одразу). Пункт 12 - https://alfabank.ua/private-persons/pak ... i-ta-umovi.

Шановна представник дякую, але Ви не уважно зрозуміли моє питання. Йдеться про ПЕРЕвипуск пакету/карти ФГВФО, а не про випуск додаткової. У мене термін картки закінчюється в грудні 2018 р. Чи маю я право на перевипуск пакету/картки ФГВФО на тих же самих умовах?
clk
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:30

  clk написав:
  Alfa_Bank написав:...можна випустити додаткову смарт-картку з технологією pay-pass (приношу вибачення, що не вказала одразу). Пункт 12 - https://alfabank.ua/private-persons/pak ... i-ta-umovi.

Шановна представник дякую, але Ви не уважно зрозуміли моє питання. Йдеться про ПЕРЕвипуск пакету/карти ФГВФО, а не про випуск додаткової. У мене термін картки закінчюється в грудні 2018 р. Чи маю я право на перевипуск пакету/картки ФГВФО на тих же самих умовах?

clk, якщо у вас карта Комфорт ФГВФО, то при перевипуску зміна пакету не відбувається. Якщо карта старого зразка (ФГВФО), що зараз в банку не випускається, то тариф при перевипуску буде змінено.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:45

Alfa_Bank, щоб остаточно вияснити питання перевивуску основної карти Комфорт ФГВФО на безконтакт по акції до кінця грудня.
1. Термін дії перевипущеної карти яким буде?
2. При перевипуску діюча карта Комфорт ФГВФО заблокована не буде?
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:03

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, щоб остаточно вияснити питання перевивуску основної карти Комфорт ФГВФО на безконтакт по акції до кінця грудня.
1. Термін дії перевипущеної карти яким буде?
2. При перевипуску діюча карта Комфорт ФГВФО заблокована не буде?

Квесторе_поверніться, картки Комфорт ФГВФО не перевипускаються безкоштовно в рамках акції. Можливий випуск додаткової смарт-картки з технологією pay-pass або звичайний перевипуск картки Комфорт ФГВФО згідно тарифів.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:20

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Квесторе_поверніться, картки Комфорт ФГВФО не перевипускаються безкоштовно в рамках акції.

Дякую за інфо. Дуже жаль. Чому така дискримінація?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:21

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, щоб остаточно вияснити питання перевивуску основної карти Комфорт ФГВФО на безконтакт по акції до кінця грудня.
1. Термін дії перевипущеної карти яким буде?
2. При перевипуску діюча карта Комфорт ФГВФО заблокована не буде?

Квесторе_поверніться, картки Комфорт ФГВФО не перевипускаються безкоштовно в рамках акції....

А скільки коштує перевипуск основної картки/пакету Комфорт ФГВФО НЕ в рамках акції?
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