Можете подивитись тут -
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:40
Можете подивитись тут -
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:49
Re: Альфа-Банк
Це не те...акція по перевипуску діочих пакетних карт на карти безконтактної технології що діє до кінця грудня. Офіційні умови акції де можна глянути?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:55
Квесторе_поверніться, умови тут, вони сформульовані кількома реченнями - Тільки у грудні, безкоштовно змініть свою "звичайну" картку пакету Comfort або пакету Ultra на безконтактну. З питань перевипуску звертайтеся до відділення Банку.
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:58
Чому тільки в відділення. Готові були перевипустити і через гарячу лінію і Комфорт ФГВФО...щось Ви приховуєте. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:17
Квесторе_поверніться, це загальні умови акції. Після їх опублікування, для зручності клієнтів, реалізували можливість замовити перевипуск по акції і через Контакт-Центр. В умовах вказано про заміну "звичайної" картки пакету Comfort або пакету Ultra.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:25
а в тарифе комфорт фгвфл есть возможность выпустить основную карту с пэйвэй?
в остальных тарифах такая возможность есть за 30 грн дополнительных. эта акция фактически просто отменила эти 30 грн временно.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:27
Re: Альфа-Банк
Так де ці офіційні умови опубліковані?
Все більше і більше діснаємося про аХцію.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:33
дел
Востаннє редагувалось mephala в Вів 18 гру, 2018 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:33
Умови тут
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:38
Alfa_Bank
у меня к вам просьба - когда в текст вставляете ссылку то оформляйте ее тегом url
а то потом при цитировании ссылки битые будут
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