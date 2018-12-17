Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Alfa_Bank написав:Квесторе_поверніться, картки Комфорт ФГВФО не перевипускаються безкоштовно в рамках акції.
Дякую за інфо. Дуже жаль. Чому така дискримінація?
а в тарифе комфорт фгвфл есть возможность выпустить основную карту с пэйвэй? в остальных тарифах такая возможность есть за 30 грн дополнительных. эта акция фактически просто отменила эти 30 грн временно.
mephala, в тарифах Комфорт ФГВФЛ такой выпуск не предусмотрен.