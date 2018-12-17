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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6535653665376538

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 936
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:43

  mephala написав:Alfa_Bank
у меня к вам просьба - когда в текст вставляете ссылку то оформляйте ее тегом url
а то потом при цитировании ссылки битые будут

mephala, добрый день. Хорошо :)
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 18 гру, 2018 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:44

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:Після їх опублікування, для зручності клієнтів, реалізували можливість замовити перевипуск по акції і через Контакт-Центр.

Так де ці офіційні умови опубліковані?
Все більше і більше діснаємося про аХцію.

Умови тут https://alfabank.ua/about/press/smart-p ... hunki-2979, вони сформульовані кількома реченнями.

Все зрозумів. Дякую. Вибачайте за надокучливість.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:Все зрозумів. Дякую. Вибачайте за надокучливість.

Квесторе_поверніться, :)
Alfa_Bank
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Повідомлень: 5324
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:51

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:Квесторе_поверніться, картки Комфорт ФГВФО не перевипускаються безкоштовно в рамках акції.

Дякую за інфо. Дуже жаль. Чому така дискримінація?

а в тарифе комфорт фгвфл есть возможность выпустить основную карту с пэйвэй?
в остальных тарифах такая возможность есть за 30 грн дополнительных. эта акция фактически просто отменила эти 30 грн временно.

mephala, в тарифах Комфорт ФГВФЛ такой выпуск не предусмотрен.
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Повідомлень: 5324
З нами з: 18.02.13
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  #<1 ... 6535653665376538
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