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Alfa_Bank написав:Квесторе_поверніться, картки Комфорт ФГВФО не перевипускаються безкоштовно в рамках акції.
Дякую за інфо. Дуже жаль. Чому така дискримінація?
а в тарифе комфорт фгвфл есть возможность выпустить основную карту с пэйвэй? в остальных тарифах такая возможность есть за 30 грн дополнительных. эта акция фактически просто отменила эти 30 грн временно.
mephala, в тарифах Комфорт ФГВФЛ такой выпуск не предусмотрен.
Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, перевипуск карти Комфорт ФГВФО на безконтакт Комфорт ФГВФО? Зміна пакету на Комфорт не відбудеться? Перевипуск платний?
Квесторе_поверніться, доброго дня. Картки Комфорт ФГВФО не перевипускаються безкоштовно в рамках акції. Перевипуск картки в зв'язку з закінченям терміну дії, згідно тарифів, безкоштовний, заміна пакету на Комфорт не відбудеться.
Карта перевыпускается именная? Перевыпустить - это закрыть старую и выпустить новую безымянную с новым счетом? И потом ножками нести заявление в пенс.фонд с новым счетом? Именно так сказали сегодня в отделении.
Alfa_Bank Возможен ли в рамках акции бесплатный перевыпуск зарплатной карты (Зеро) на бесконтактную? Ни на горячей линии, ни в отделении на Сагайдачного мне ответить не смогли, мол не владеют информацией. Хотя вроде как самый разгар акции Обещали перезвонить, но видимо информацией так и не овладели А что скажет уважаемый представитель? Если всё-таки такая возможность есть, то можно ли заказать перевыпуск удалённо? И желательно через личные сообщения, а то горячая линия, не совсем горячая
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