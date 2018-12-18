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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6536653765386539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 936
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 936
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:10

Alfa_Bank
Обмен валют в МАБе будет доступен уже в день вступления в силу нового закона о валюте, то есть 7 февраля?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:36

  konokrad написав:Alfa_Bank
Возможен ли в рамках акции бесплатный перевыпуск зарплатной карты (Зеро) на бесконтактную?
Ни на горячей линии, ни в отделении на Сагайдачного мне ответить не смогли, мол не владеют информацией. Хотя вроде как самый разгар акции :mrgreen:
Обещали перезвонить, но видимо информацией так и не овладели :mrgreen:
А что скажет уважаемый представитель? ;)
Если всё-таки такая возможность есть, то можно ли заказать перевыпуск удалённо?
И желательно через личные сообщения, а то горячая линия, не совсем горячая :roll:

Тільки Комфорт і Ультра. І і усе. За словами шановної офПреда.
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