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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:10
Alfa_Bank
Обмен валют в МАБе будет доступен уже в день вступления в силу нового закона о валюте, то есть 7 февраля?
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Додано: Вів 18 гру, 2018 19:36
konokrad написав:Alfa_Bank
Возможен ли в рамках акции бесплатный перевыпуск зарплатной карты (Зеро) на бесконтактную?
Ни на горячей линии, ни в отделении на Сагайдачного мне ответить не смогли, мол не владеют информацией. Хотя вроде как самый разгар акции
Обещали перезвонить, но видимо информацией так и не овладели
А что скажет уважаемый представитель?
Если всё-таки такая возможность есть, то можно ли заказать перевыпуск удалённо?
И желательно через личные сообщения, а то горячая линия, не совсем горячая
Тільки Комфорт і Ультра. І і усе. За словами шановної офПреда.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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