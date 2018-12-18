Alfa_Bank
Обмен валют в МАБе будет доступен уже в день вступления в силу нового закона о валюте, то есть 7 февраля?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:10
Alfa_Bank
Обмен валют в МАБе будет доступен уже в день вступления в силу нового закона о валюте, то есть 7 февраля?
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:36
Тільки Комфорт і Ультра. І і усе. За словами шановної офПреда.
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