konokrad написав:Alfa_Bank Возможен ли в рамках акции бесплатный перевыпуск зарплатной карты (Зеро) на бесконтактную? Ни на горячей линии, ни в отделении на Сагайдачного мне ответить не смогли, мол не владеют информацией. Хотя вроде как самый разгар акции Обещали перезвонить, но видимо информацией так и не овладели А что скажет уважаемый представитель? Если всё-таки такая возможность есть, то можно ли заказать перевыпуск удалённо? И желательно через личные сообщения, а то горячая линия, не совсем горячая
Тільки Комфорт і Ультра. І і усе. За словами шановної офПреда.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Решил сегодня поменять свой простой комфорт на карту с бесконтактом. девочки в отделении ни сном ни духом про эту акцию банка. хотя она уже более полумесяца идет. в банке ниче не меняется - отделения живут отдельной жизнью, а те кто меняет тарифы и придумывает акции живут другой жизнью. честно говоря я не понимаю на какой выхлоп рассчитывают придумыватели акций если даже сотрудников в известность не ставят про возможности доступные клиенту.
ЗЫ я ж так и не заказал перевыпуск - девочки поковырялись в программе ихней и сказали что видят только за деньги. бесплатно нет опции перевыпустить. вот такие пироги.
mephala написав:Решил сегодня поменять свой простой комфорт на карту с бесконтактом. девочки в отделении ни сном ни духом про эту акцию банка. хотя она уже более полумесяца идет. в банке ниче не меняется - отделения живут отдельной жизнью, а те кто меняет тарифы и придумывает акции живут другой жизнью. честно говоря я не понимаю на какой выхлоп рассчитывают придумыватели акций если даже сотрудников в известность не ставят про возможности доступные клиенту.
ЗЫ я ж так и не заказал перевыпуск - девочки поковырялись в программе ихней и сказали что видят только за деньги. бесплатно нет опции перевыпустить. вот такие пироги.
Тільки у листопаді та грудні, безкоштовно зміни свою "звичайну" картку на безконтактну. З питань перевипуску звертайся до відділення Банку або за телефоном 0 800 50 20 50
Тут любу можна міняти...не тільки Комфорт чи Ультру. Що скаже шановна офПред?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
mephala написав:Решил сегодня поменять свой простой комфорт на карту с бесконтактом. девочки в отделении ни сном ни духом про эту акцию банка. хотя она уже более полумесяца идет. в банке ниче не меняется - отделения живут отдельной жизнью, а те кто меняет тарифы и придумывает акции живут другой жизнью. честно говоря я не понимаю на какой выхлоп рассчитывают придумыватели акций если даже сотрудников в известность не ставят про возможности доступные клиенту.
ЗЫ я ж так и не заказал перевыпуск - девочки поковырялись в программе ихней и сказали что видят только за деньги. бесплатно нет опции перевыпустить. вот такие пироги.
Через теплу лінію можна зміну картки на безконтакт просити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.