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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6537653865396540>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 937
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 937
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:10

Alfa_Bank
Обмен валют в МАБе будет доступен уже в день вступления в силу нового закона о валюте, то есть 7 февраля?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:36

  konokrad написав:Alfa_Bank
Возможен ли в рамках акции бесплатный перевыпуск зарплатной карты (Зеро) на бесконтактную?
Ни на горячей линии, ни в отделении на Сагайдачного мне ответить не смогли, мол не владеют информацией. Хотя вроде как самый разгар акции :mrgreen:
Обещали перезвонить, но видимо информацией так и не овладели :mrgreen:
А что скажет уважаемый представитель? ;)
Если всё-таки такая возможность есть, то можно ли заказать перевыпуск удалённо?
И желательно через личные сообщения, а то горячая линия, не совсем горячая :roll:

Тільки Комфорт і Ультра. І і усе. За словами шановної офПреда.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:47

  WachtAmRhein написав:
ВИ ПРО ЦЕ МРІЯЛИ!
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Ну как можно, рекламируя скидку 25%, влезть своим свинным рылом с кешбеком 0,5%-налоги???

П.С. прийшло сообщение в вайбер

не 25%, а до 25% - ключевое тут "до", надо еще найти на что же будет скидка + потом эту "выгоду" потратить можно только при оплате кэшем...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:27

Ребятки, кто открывал тревел карту, через сколько после открытия начали начисляться бонусы?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:42

Re: Альфа-Банк

Решил сегодня поменять свой простой комфорт на карту с бесконтактом.
девочки в отделении ни сном ни духом про эту акцию банка. хотя она уже более полумесяца идет.
в банке ниче не меняется - отделения живут отдельной жизнью, а те кто меняет тарифы и придумывает акции живут другой жизнью.
честно говоря я не понимаю на какой выхлоп рассчитывают придумыватели акций если даже сотрудников в известность не ставят про возможности доступные клиенту.

ЗЫ
я ж так и не заказал перевыпуск - девочки поковырялись в программе ихней и сказали что видят только за деньги. бесплатно нет опции перевыпустить.
вот такие пироги.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:55

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:девочки поковырялись в программе ихней и сказали что видят только за деньги

Мои нашли :)
Пароль: Смарт-подарунки за безконтактні розрахунки
Нужно заказать именно бесплатный перевыпуск по желанию банка для Комфорта или Ультры
:)
Многие менагеры пытаются выпустить допку или 2/3ю карту в пакете, она платная!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:07

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:хотя она уже более полумесяца идет.

Полтора месяца :) С 1 ноября
https://alfabank.ua/about/press/smart-p ... hunki-2891

Тільки у листопаді та грудні, безкоштовно зміни свою "звичайну" картку на безконтактну. З питань перевипуску звертайся до відділення Банку або за телефоном 0 800 50 20 50
alik03
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:15

  mephala написав:Решил сегодня поменять свой простой комфорт на карту с бесконтактом.
девочки в отделении ни сном ни духом про эту акцию банка. хотя она уже более полумесяца идет.
в банке ниче не меняется - отделения живут отдельной жизнью, а те кто меняет тарифы и придумывает акции живут другой жизнью.
честно говоря я не понимаю на какой выхлоп рассчитывают придумыватели акций если даже сотрудников в известность не ставят про возможности доступные клиенту.

ЗЫ
я ж так и не заказал перевыпуск - девочки поковырялись в программе ихней и сказали что видят только за деньги. бесплатно нет опции перевыпустить.
вот такие пироги.


Такая же ситуация.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:24

  alik03 написав:
  mephala написав:хотя она уже более полумесяца идет.

Полтора месяца :) С 1 ноября
https://alfabank.ua/about/press/smart-p ... hunki-2891

Тільки у листопаді та грудні, безкоштовно зміни свою "звичайну" картку на безконтактну. З питань перевипуску звертайся до відділення Банку або за телефоном 0 800 50 20 50

Тут любу можна міняти...не тільки Комфорт чи Ультру.
Що скаже шановна офПред?
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:25

  mephala написав:Решил сегодня поменять свой простой комфорт на карту с бесконтактом.
девочки в отделении ни сном ни духом про эту акцию банка. хотя она уже более полумесяца идет.
в банке ниче не меняется - отделения живут отдельной жизнью, а те кто меняет тарифы и придумывает акции живут другой жизнью.
честно говоря я не понимаю на какой выхлоп рассчитывают придумыватели акций если даже сотрудников в известность не ставят про возможности доступные клиенту.

ЗЫ
я ж так и не заказал перевыпуск - девочки поковырялись в программе ихней и сказали что видят только за деньги. бесплатно нет опции перевыпустить.
вот такие пироги.

Через теплу лінію можна зміну картки на безконтакт просити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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