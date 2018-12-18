mephala написав:Решил сегодня поменять свой простой комфорт на карту с бесконтактом. девочки в отделении ни сном ни духом про эту акцию банка. хотя она уже более полумесяца идет. в банке ниче не меняется - отделения живут отдельной жизнью, а те кто меняет тарифы и придумывает акции живут другой жизнью. честно говоря я не понимаю на какой выхлоп рассчитывают придумыватели акций если даже сотрудников в известность не ставят про возможности доступные клиенту.
ЗЫ я ж так и не заказал перевыпуск - девочки поковырялись в программе ихней и сказали что видят только за деньги. бесплатно нет опции перевыпустить. вот такие пироги.
Аналогично. Звоните Алле. Мне перевыпустят. Хотя и там есть такие, кто об акции не знает.