mephala написав:Решил сегодня поменять свой простой комфорт на карту с бесконтактом. девочки в отделении ни сном ни духом про эту акцию банка. хотя она уже более полумесяца идет. в банке ниче не меняется - отделения живут отдельной жизнью, а те кто меняет тарифы и придумывает акции живут другой жизнью. честно говоря я не понимаю на какой выхлоп рассчитывают придумыватели акций если даже сотрудников в известность не ставят про возможности доступные клиенту.
ЗЫ я ж так и не заказал перевыпуск - девочки поковырялись в программе ихней и сказали что видят только за деньги. бесплатно нет опции перевыпустить. вот такие пироги.
Аналогично. Звоните Алле. Мне перевыпустят. Хотя и там есть такие, кто об акции не знает.
clientage написав:это 2891-релиз новости, а есть 2979. Алка-вертихвостка ооочень динамична, может и продинамить
Ну как я вижу тупят все одинаково хорошо)) и пользователи и сама Алла В ноябре объявили акцию "для всех и по телефону" - никто даже не заметил. К декабрю самые внимательные заметили, тогда новость обновили - только Comfort и Ultra и только в отделении. А теперь когда народ проснулся и начал требовать замены карт массово - вообще отменили
Alfa_Bank написав:Карта перевыпускается именная? Перевыпустить - это закрыть старую и выпустить новую безымянную с новым счетом? И потом ножками нести заявление в пенс.фонд с новым счетом? Именно так сказали сегодня в отделении.
Олег1964, доброе утро. Уточните, пожалуйста, перевыпуском какой карты вы интересуетесь?
Alfa_Bank написав:Карта перевыпускается именная? Перевыпустить - это закрыть старую и выпустить новую безымянную с новым счетом? И потом ножками нести заявление в пенс.фонд с новым счетом? Именно так сказали сегодня в отделении.
Олег1964, доброе утро. Уточните, пожалуйста, перевыпуском какой карты вы интересуетесь?
очевидно же ,что пенсионную,по ссылке на которую пишет,что она в пакете ФГВФО
Alfa_Bank написав:Карта перевыпускается именная? Перевыпустить - это закрыть старую и выпустить новую безымянную с новым счетом? И потом ножками нести заявление в пенс.фонд с новым счетом? Именно так сказали сегодня в отделении.
Олег1964, доброе утро. Уточните, пожалуйста, перевыпуском какой карты вы интересуетесь?
Alfa_Bank И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет - старый номер, что у меня был не подошел... Порекомендовали обратиться в отделение на его снятие, хотя несколько месяцев назад я уже обращался в отделение с этим вопросом и номер снимали. В итоге на сутки меня заблокировали в отмороженной линии... Также при регистрации карты на bilshe.mastercard.ua первый раз заблокировали регистрацию, якобы сайт мошенический, а во второй отказались назвать код из-за домашнего телефона. Ни смс ни пуш не пришли...