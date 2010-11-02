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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6538653965406541>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 938
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:40

  mephala написав:Решил сегодня поменять свой простой комфорт на карту с бесконтактом.
девочки в отделении ни сном ни духом про эту акцию банка. хотя она уже более полумесяца идет.
в банке ниче не меняется - отделения живут отдельной жизнью, а те кто меняет тарифы и придумывает акции живут другой жизнью.
честно говоря я не понимаю на какой выхлоп рассчитывают придумыватели акций если даже сотрудников в известность не ставят про возможности доступные клиенту.

ЗЫ
я ж так и не заказал перевыпуск - девочки поковырялись в программе ихней и сказали что видят только за деньги. бесплатно нет опции перевыпустить.
вот такие пироги.

Аналогично. Звоните Алле. Мне перевыпустят. Хотя и там есть такие, кто об акции не знает.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:47

  Олег1964 написав:Звоните Алле. Мне перевыпустят.

Ну, мне тож перевыупустили. Но, как оказалось, за деньги. Теперь процедура возврата неправедно снятой комиссии, еще неизвестно чем закончится.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:39

  Квесторе_поверніться написав:
  alik03 написав:
  mephala написав:хотя она уже более полумесяца идет.

Полтора месяца :) С 1 ноября
https://alfabank.ua/about/press/smart-p ... hunki-2891

Тільки у листопаді та грудні, безкоштовно зміни свою "звичайну" картку на безконтактну. З питань перевипуску звертайся до відділення Банку або за телефоном 0 800 50 20 50

Тут любу можна міняти...не тільки Комфорт чи Ультру.
Що скаже шановна офПред?

это 2891-релиз новости, а есть 2979. Алка-вертихвостка ооочень динамична, может и продинамить :)
https://alfabank.ua/about/press/smart-podarunki-za-bezkontaktni-rozrahunki-2979

А есть вааще БЕЗ замены карт, думаю эт уже последняя редакция :lol:
https://alfabank.ua/promo/krutyi-gruden-smart-podarki
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 08:12

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:это 2891-релиз новости, а есть 2979. Алка-вертихвостка ооочень динамична, может и продинамить :)

Ну как я вижу тупят все одинаково хорошо)) и пользователи и сама Алла :)
В ноябре объявили акцию "для всех и по телефону" - никто даже не заметил.
К декабрю самые внимательные заметили, тогда новость обновили -
только Comfort и Ultra и только в отделении.
А теперь когда народ проснулся и начал требовать замены карт массово - вообще отменили :)
alik03
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 08:29

  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:Карта перевыпускается именная? Перевыпустить - это закрыть старую и выпустить новую безымянную с новым счетом? И потом ножками нести заявление в пенс.фонд с новым счетом?
Именно так сказали сегодня в отделении.

Олег1964, доброе утро. Уточните, пожалуйста, перевыпуском какой карты вы интересуетесь?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 08:41

  Alfa_Bank написав:
  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:Карта перевыпускается именная? Перевыпустить - это закрыть старую и выпустить новую безымянную с новым счетом? И потом ножками нести заявление в пенс.фонд с новым счетом?
Именно так сказали сегодня в отделении.

Олег1964, доброе утро. Уточните, пожалуйста, перевыпуском какой карты вы интересуетесь?

очевидно же ,что пенсионную,по ссылке на которую пишет,что она в пакете ФГВФО :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 08:44

  clientage написав:
  mephala написав:девочки поковырялись в программе ихней и сказали что видят только за деньги

Мои нашли :)
Пароль: Смарт-подарунки за безконтактні розрахунки
Нужно заказать именно бесплатный перевыпуск по желанию банка для Комфорта или Ультры
:)
Многие менагеры пытаются выпустить допку или 2/3ю карту в пакете, она платная!

Я умудрился перевыпустить под эту акцию платину :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:36

  Alfa_Bank написав:
  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:Карта перевыпускается именная? Перевыпустить - это закрыть старую и выпустить новую безымянную с новым счетом? И потом ножками нести заявление в пенс.фонд с новым счетом?
Именно так сказали сегодня в отделении.

Олег1964, доброе утро. Уточните, пожалуйста, перевыпуском какой карты вы интересуетесь?

Доброе утро. Комфорт социальный.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:45

Alfa_Bank
И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет - старый номер, что у меня был не подошел... Порекомендовали обратиться в отделение на его снятие, хотя несколько месяцев назад я уже обращался в отделение с этим вопросом и номер снимали.
В итоге на сутки меня заблокировали в отмороженной линии...
Также при регистрации карты на bilshe.mastercard.ua первый раз заблокировали регистрацию, якобы сайт мошенический, а во второй отказались назвать код из-за домашнего телефона. Ни смс ни пуш не пришли...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:10

  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:Доброе утро. Комфорт социальный.

Олег1964, ответила в ЛС.
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