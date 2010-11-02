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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6539654065416542>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 938
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:10

  ol_zy написав:Alfa_Bank
И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет - старый номер, что у меня был не подошел... Порекомендовали обратиться в отделение на его снятие, хотя несколько месяцев назад я уже обращался в отделение с этим вопросом и номер снимали.
В итоге на сутки меня заблокировали в отмороженной линии...
Также при регистрации карты на bilshe.mastercard.ua первый раз заблокировали регистрацию, якобы сайт мошенический, а во второй отказались назвать код из-за домашнего телефона. Ни смс ни пуш не пришли...


Блокировки бильше мгновенно видно в МАБе, для чего вы из-за них дрочили горячку?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:20

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Может ув. представитель подскажет - раньше при заказе или перевыпуске карты, новая карта появлялась в МАБ\мобайл в течении пару часов , а потом через несколько дней можно было идти за ней в отделение. Сейчас старая удалилась , а новая в МАБ не появилась - это маб так работает ?
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:26

Re: Альфа-Банк

Я так понял, после того как ввели платные смски, народ их массово поотключал, но страсть аллы их рассылать никуда не делась. И теперь каждый день Альфа шлёт смсками всякий спам в неимоверных количествах.
Ув.Alfa_Bank скажите, а нельзя ли поумерить этот пыл бесполезного смс оповещения от вашего банка
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:50

  ol_zy написав:Alfa_Bank
И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет - старый номер, что у меня был не подошел... Порекомендовали обратиться в отделение на его снятие, хотя несколько месяцев назад я уже обращался в отделение с этим вопросом и номер снимали.
В итоге на сутки меня заблокировали в отмороженной линии...
Также при регистрации карты на bilshe.mastercard.ua первый раз заблокировали регистрацию, якобы сайт мошенический, а во второй отказались назвать код из-за домашнего телефона. Ни смс ни пуш не пришли...

ol_zy, добрый день. Приношу извинения за ситуацию, что сложилась. Правила идентификации клиентов при звонке в Контакт-Центр действуют для снижения риска мошеннических операций. Проверю информацию относительно смс-уведомлений и изменения контактных данных. Уточните, пожалуйста, в какое отделение вы обращались для актуализации информации по домашнему номеру телефона.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:56

  Batarejkin написав:Добрый день. Может ув. представитель подскажет - раньше при заказе или перевыпуске карты, новая карта появлялась в МАБ\мобайл в течении пару часов , а потом через несколько дней можно было идти за ней в отделение. Сейчас старая удалилась , а новая в МАБ не появилась - это маб так работает ?

Batarejkin, добрый день. Уточните ИНН в ЛС, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:03

  Stringer написав:Я так понял, после того как ввели платные смски, народ их массово поотключал, но страсть аллы их рассылать никуда не делась. И теперь каждый день Альфа шлёт смсками всякий спам в неимоверных количествах.
Ув.Alfa_Bank скажите, а нельзя ли поумерить этот пыл бесполезного смс оповещения от вашего банка

Stringer, добрый день. Есть возможность отключить рекламное смс-информирование. Относительно количества данных смс, передам предоставленную вами информацию в соответствующий отдел. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:13

  J написав:Alfa_Bank
Обмен валют в МАБе будет доступен уже в день вступления в силу нового закона о валюте, то есть 7 февраля?

J, добрый день. Мы работаем над этой задачей и регулярно отслеживаем новости в части изменений в валютообмене. Если регулятором будут сняты ограничения на покупку валюты в онлайне, то наш банк обязательно даст возможность своим клиентам совершать такую операцию в своих электронных каналах.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:15

Alfa_Bank, які депоставки в гривні може банка запропонувати?
Терміни, поповнення, виплати?
Можливість оформлення в МАБі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:15

  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Я так понял, после того как ввели платные смски, народ их массово поотключал, но страсть аллы их рассылать никуда не делась. И теперь каждый день Альфа шлёт смсками всякий спам в неимоверных количествах.
Ув.Alfa_Bank скажите, а нельзя ли поумерить этот пыл бесполезного смс оповещения от вашего банка

Stringer, добрый день. Есть возможность отключить рекламное смс-информирование. Относительно количества данных смс, передам предоставленную вами информацию в соответствующий отдел. Извините за неудобства.

Звонком?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:32

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
А когда состоится обещанное предыдущим оф. представителем на середину декабря (!!!) обновление Alfa-Mobile с устранением ошибки при попытке просмотра истории зачислений и списаний и супербонусов Кеш`ю для Андроид версии ниже 4.4?
Если никогда, то просьба так и ответить.
Спасибо.

Annet_, добрый день. Уточняю.

По данному вопросу нет ответа?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Annet_
 
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