ol_zy написав:Alfa_Bank И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет - старый номер, что у меня был не подошел... Порекомендовали обратиться в отделение на его снятие, хотя несколько месяцев назад я уже обращался в отделение с этим вопросом и номер снимали. В итоге на сутки меня заблокировали в отмороженной линии... Также при регистрации карты на bilshe.mastercard.ua первый раз заблокировали регистрацию, якобы сайт мошенический, а во второй отказались назвать код из-за домашнего телефона. Ни смс ни пуш не пришли...
Блокировки бильше мгновенно видно в МАБе, для чего вы из-за них дрочили горячку?
Добрый день. Может ув. представитель подскажет - раньше при заказе или перевыпуске карты, новая карта появлялась в МАБ\мобайл в течении пару часов , а потом через несколько дней можно было идти за ней в отделение. Сейчас старая удалилась , а новая в МАБ не появилась - это маб так работает ?
Я так понял, после того как ввели платные смски, народ их массово поотключал, но страсть аллы их рассылать никуда не делась. И теперь каждый день Альфа шлёт смсками всякий спам в неимоверных количествах. Ув.Alfa_Bank скажите, а нельзя ли поумерить этот пыл бесполезного смс оповещения от вашего банка
ol_zy написав:Alfa_Bank И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет - старый номер, что у меня был не подошел... Порекомендовали обратиться в отделение на его снятие, хотя несколько месяцев назад я уже обращался в отделение с этим вопросом и номер снимали. В итоге на сутки меня заблокировали в отмороженной линии... Также при регистрации карты на bilshe.mastercard.ua первый раз заблокировали регистрацию, якобы сайт мошенический, а во второй отказались назвать код из-за домашнего телефона. Ни смс ни пуш не пришли...
ol_zy, добрый день. Приношу извинения за ситуацию, что сложилась. Правила идентификации клиентов при звонке в Контакт-Центр действуют для снижения риска мошеннических операций. Проверю информацию относительно смс-уведомлений и изменения контактных данных. Уточните, пожалуйста, в какое отделение вы обращались для актуализации информации по домашнему номеру телефона.
Batarejkin написав:Добрый день. Может ув. представитель подскажет - раньше при заказе или перевыпуске карты, новая карта появлялась в МАБ\мобайл в течении пару часов , а потом через несколько дней можно было идти за ней в отделение. Сейчас старая удалилась , а новая в МАБ не появилась - это маб так работает ?
Batarejkin, добрый день. Уточните ИНН в ЛС, проверю.
Stringer написав:Я так понял, после того как ввели платные смски, народ их массово поотключал, но страсть аллы их рассылать никуда не делась. И теперь каждый день Альфа шлёт смсками всякий спам в неимоверных количествах. Ув.Alfa_Bank скажите, а нельзя ли поумерить этот пыл бесполезного смс оповещения от вашего банка
Stringer, добрый день. Есть возможность отключить рекламное смс-информирование. Относительно количества данных смс, передам предоставленную вами информацию в соответствующий отдел. Извините за неудобства.
J написав:Alfa_Bank Обмен валют в МАБе будет доступен уже в день вступления в силу нового закона о валюте, то есть 7 февраля?
J, добрый день. Мы работаем над этой задачей и регулярно отслеживаем новости в части изменений в валютообмене. Если регулятором будут сняты ограничения на покупку валюты в онлайне, то наш банк обязательно даст возможность своим клиентам совершать такую операцию в своих электронных каналах.
Alfa_Bank, які депоставки в гривні може банка запропонувати? Терміни, поповнення, виплати? Можливість оформлення в МАБі.
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Stringer написав:Я так понял, после того как ввели платные смски, народ их массово поотключал, но страсть аллы их рассылать никуда не делась. И теперь каждый день Альфа шлёт смсками всякий спам в неимоверных количествах. Ув.Alfa_Bank скажите, а нельзя ли поумерить этот пыл бесполезного смс оповещения от вашего банка
Stringer, добрый день. Есть возможность отключить рекламное смс-информирование. Относительно количества данных смс, передам предоставленную вами информацию в соответствующий отдел. Извините за неудобства.
Annet_ написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель! А когда состоится обещанное предыдущим оф. представителем на середину декабря (!!!) обновление Alfa-Mobile с устранением ошибки при попытке просмотра истории зачислений и списаний и супербонусов Кеш`ю для Андроид версии ниже 4.4? Если никогда, то просьба так и ответить. Спасибо.
Annet_, добрый день. Уточняю.
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