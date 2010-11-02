RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6540654165426543>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 938
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:43

  Alfa_Bank написав:
  J написав:Alfa_Bank
Обмен валют в МАБе будет доступен уже в день вступления в силу нового закона о валюте, то есть 7 февраля?

J, добрый день. Мы работаем над этой задачей и регулярно отслеживаем новости в части изменений в валютообмене. Если регулятором будут сняты ограничения на покупку валюты в онлайне, то наш банк обязательно даст возможность своим клиентам совершать такую операцию в своих электронных каналах.


Покупка валюты с карты другого банка и пополнение валютной карты Альфа Банка с валютной карты другого банка в этом случае будут реализованы (в том числе - с карт иностранных банков)?
Востаннє редагувалось Kevin в Сер 19 гру, 2018 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Kevin
 
Повідомлень: 92
З нами з: 24.09.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:43

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет

А они любят задавать вопросы, на которые невозможно ответить.
У меня аналогично при идентификации спрашивали про сумму ощадного депозита, причем текущую сумму назвать недостаточно, надо назвать сумму на которую открывался депозит!
Как можно это помнить??? Депозит с свободным снятием и пополнением, открывался 3 года назад.
alik03
 
Повідомлень: 356
З нами з: 13.12.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:44

  WachtAmRhein написав:
  ol_zy написав:Alfa_Bank
И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет - старый номер, что у меня был не подошел... Порекомендовали обратиться в отделение на его снятие, хотя несколько месяцев назад я уже обращался в отделение с этим вопросом и номер снимали.
В итоге на сутки меня заблокировали в отмороженной линии...
Также при регистрации карты на bilshe.mastercard.ua первый раз заблокировали регистрацию, якобы сайт мошенический, а во второй отказались назвать код из-за домашнего телефона. Ни смс ни пуш не пришли...


Блокировки бильше мгновенно видно в МАБе, для чего вы из-за них дрочили горячку?

если бы... они считают бильше мошенническим сайтом и не блокируют даже, хотя код vcode видят
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4747
З нами з: 20.01.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:04

  alik03 написав:
  ol_zy написав:И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет

А они любят задавать вопросы, на которые невозможно ответить.
У меня аналогично при идентификации спрашивали про сумму ощадного депозита, причем текущую сумму назвать недостаточно, надо назвать сумму на которую открывался депозит!
Как можно это помнить??? Депозит с свободным снятием и пополнением, открывался 3 года назад.

Тю, а что там помнить - если открывался в отделении то на 1000, если в иб то на 100...
вы что не помните где и в каком месте депозиты открываете?
Stringer
 
Повідомлень: 8785
З нами з: 23.01.13
Подякував: 257 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:12

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Я так понял, после того как ввели платные смски, народ их массово поотключал, но страсть аллы их рассылать никуда не делась. И теперь каждый день Альфа шлёт смсками всякий спам в неимоверных количествах.
Ув.Alfa_Bank скажите, а нельзя ли поумерить этот пыл бесполезного смс оповещения от вашего банка

Stringer, добрый день. Есть возможность отключить рекламное смс-информирование. Относительно количества данных смс, передам предоставленную вами информацию в соответствующий отдел. Извините за неудобства.

Звонком?

Отказаться от рекламного смс-информирования можно через звонок, чат, web-запрос, обращение в отделение.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5335
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:17

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, які депоставки в гривні може банка запропонувати?
Терміни, поповнення, виплати?
Можливість оформлення в МАБі.

Квесторе_поверніться, доброго дня. Інформацію по депозитам можете продивитись тут - https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLetter2_A4_P_29.01.pdf.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5335
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:20

  Annet_ написав:
  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
А когда состоится обещанное предыдущим оф. представителем на середину декабря (!!!) обновление Alfa-Mobile с устранением ошибки при попытке просмотра истории зачислений и списаний и супербонусов Кеш`ю для Андроид версии ниже 4.4?
Если никогда, то просьба так и ответить.
Спасибо.

Annet_, добрый день. Уточняю.

По данному вопросу нет ответа?

Annet_, добрый день. Пока нет. Сообщу, как только получу информацию. Ориентировочно, до конца дня.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5335
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:23

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  J написав:Alfa_Bank
Обмен валют в МАБе будет доступен уже в день вступления в силу нового закона о валюте, то есть 7 февраля?

J, добрый день. Мы работаем над этой задачей и регулярно отслеживаем новости в части изменений в валютообмене. Если регулятором будут сняты ограничения на покупку валюты в онлайне, то наш банк обязательно даст возможность своим клиентам совершать такую операцию в своих электронных каналах.


Покупка валюты с карты другого банка и пополнение валютной карты Альфа Банка с валютной карты другого банка в этом случае будут реализованы (в том числе - с карт иностранных банков)?

Kevin, добрый день. Данный вопрос сейчас на этапе разработки, детали пока не известны.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5335
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:42

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Alfa_Bank
И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет - старый номер, что у меня был не подошел... Порекомендовали обратиться в отделение на его снятие, хотя несколько месяцев назад я уже обращался в отделение с этим вопросом и номер снимали.
В итоге на сутки меня заблокировали в отмороженной линии...
Также при регистрации карты на bilshe.mastercard.ua первый раз заблокировали регистрацию, якобы сайт мошенический, а во второй отказались назвать код из-за домашнего телефона. Ни смс ни пуш не пришли...

ol_zy, добрый день. Приношу извинения за ситуацию, что сложилась. Правила идентификации клиентов при звонке в Контакт-Центр действуют для снижения риска мошеннических операций. Проверю информацию относительно смс-уведомлений и изменения контактных данных. Уточните, пожалуйста, в какое отделение вы обращались для актуализации информации по домашнему номеру телефона.

Написал в ЛС. Уже давно мы тут жалуемся на некорректную идентификацию пользователей без возможности ответить на другой более вменяемый вопрос чем тот, что был задан.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4747
З нами з: 20.01.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:56

  Stringer написав:
  alik03 написав:
  ol_zy написав:И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет

А они любят задавать вопросы, на которые невозможно ответить.
У меня аналогично при идентификации спрашивали про сумму ощадного депозита, причем текущую сумму назвать недостаточно, надо назвать сумму на которую открывался депозит!
Как можно это помнить??? Депозит с свободным снятием и пополнением, открывался 3 года назад.

Тю, а что там помнить - если открывался в отделении то на 1000, если в иб то на 100...
вы что не помните где и в каком месте депозиты открываете?

это мин. суммы открытия, насколько я помню - я открывал на большую сумму чем 100 может и на 122, а может и на 514 - это вообще не реально запомнить...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4747
З нами з: 20.01.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6540654165426543>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Pater, slasva, Surz, V2, wig і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 558, 559, 560
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5598 1331488
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 12:38
Kevin
Банк Глобус 1 ... 424, 425, 426
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4254 582805
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 12:14
vadymbanker
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3320, 3321, 3322
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33216 4095843
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 11:46
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65424)
19.12.2018 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.