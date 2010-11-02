J написав:Alfa_Bank Обмен валют в МАБе будет доступен уже в день вступления в силу нового закона о валюте, то есть 7 февраля?
J, добрый день. Мы работаем над этой задачей и регулярно отслеживаем новости в части изменений в валютообмене. Если регулятором будут сняты ограничения на покупку валюты в онлайне, то наш банк обязательно даст возможность своим клиентам совершать такую операцию в своих электронных каналах.
Покупка валюты с карты другого банка и пополнение валютной карты Альфа Банка с валютной карты другого банка в этом случае будут реализованы (в том числе - с карт иностранных банков)?
Востаннє редагувалось Kevin в Сер 19 гру, 2018 11:45, всього редагувалось 1 раз.
ol_zy написав:И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет
А они любят задавать вопросы, на которые невозможно ответить. У меня аналогично при идентификации спрашивали про сумму ощадного депозита, причем текущую сумму назвать недостаточно, надо назвать сумму на которую открывался депозит! Как можно это помнить??? Депозит с свободным снятием и пополнением, открывался 3 года назад.
ol_zy написав:Alfa_Bank И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет - старый номер, что у меня был не подошел... Порекомендовали обратиться в отделение на его снятие, хотя несколько месяцев назад я уже обращался в отделение с этим вопросом и номер снимали. В итоге на сутки меня заблокировали в отмороженной линии... Также при регистрации карты на bilshe.mastercard.ua первый раз заблокировали регистрацию, якобы сайт мошенический, а во второй отказались назвать код из-за домашнего телефона. Ни смс ни пуш не пришли...
Блокировки бильше мгновенно видно в МАБе, для чего вы из-за них дрочили горячку?
если бы... они считают бильше мошенническим сайтом и не блокируют даже, хотя код vcode видят
ol_zy написав:И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет
А они любят задавать вопросы, на которые невозможно ответить. У меня аналогично при идентификации спрашивали про сумму ощадного депозита, причем текущую сумму назвать недостаточно, надо назвать сумму на которую открывался депозит! Как можно это помнить??? Депозит с свободным снятием и пополнением, открывался 3 года назад.
Тю, а что там помнить - если открывался в отделении то на 1000, если в иб то на 100... вы что не помните где и в каком месте депозиты открываете?
Stringer написав:Я так понял, после того как ввели платные смски, народ их массово поотключал, но страсть аллы их рассылать никуда не делась. И теперь каждый день Альфа шлёт смсками всякий спам в неимоверных количествах. Ув.Alfa_Bank скажите, а нельзя ли поумерить этот пыл бесполезного смс оповещения от вашего банка
Stringer, добрый день. Есть возможность отключить рекламное смс-информирование. Относительно количества данных смс, передам предоставленную вами информацию в соответствующий отдел. Извините за неудобства.
Звонком?
Отказаться от рекламного смс-информирования можно через звонок, чат, web-запрос, обращение в отделение.
Annet_ написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель! А когда состоится обещанное предыдущим оф. представителем на середину декабря (!!!) обновление Alfa-Mobile с устранением ошибки при попытке просмотра истории зачислений и списаний и супербонусов Кеш`ю для Андроид версии ниже 4.4? Если никогда, то просьба так и ответить. Спасибо.
Annet_, добрый день. Уточняю.
По данному вопросу нет ответа?
Annet_, добрый день. Пока нет. Сообщу, как только получу информацию. Ориентировочно, до конца дня.
J написав:Alfa_Bank Обмен валют в МАБе будет доступен уже в день вступления в силу нового закона о валюте, то есть 7 февраля?
J, добрый день. Мы работаем над этой задачей и регулярно отслеживаем новости в части изменений в валютообмене. Если регулятором будут сняты ограничения на покупку валюты в онлайне, то наш банк обязательно даст возможность своим клиентам совершать такую операцию в своих электронных каналах.
Покупка валюты с карты другого банка и пополнение валютной карты Альфа Банка с валютной карты другого банка в этом случае будут реализованы (в том числе - с карт иностранных банков)?
Kevin, добрый день. Данный вопрос сейчас на этапе разработки, детали пока не известны.
ol_zy написав:Alfa_Bank И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет - старый номер, что у меня был не подошел... Порекомендовали обратиться в отделение на его снятие, хотя несколько месяцев назад я уже обращался в отделение с этим вопросом и номер снимали. В итоге на сутки меня заблокировали в отмороженной линии... Также при регистрации карты на bilshe.mastercard.ua первый раз заблокировали регистрацию, якобы сайт мошенический, а во второй отказались назвать код из-за домашнего телефона. Ни смс ни пуш не пришли...
ol_zy, добрый день. Приношу извинения за ситуацию, что сложилась. Правила идентификации клиентов при звонке в Контакт-Центр действуют для снижения риска мошеннических операций. Проверю информацию относительно смс-уведомлений и изменения контактных данных. Уточните, пожалуйста, в какое отделение вы обращались для актуализации информации по домашнему номеру телефона.
Написал в ЛС. Уже давно мы тут жалуемся на некорректную идентификацию пользователей без возможности ответить на другой более вменяемый вопрос чем тот, что был задан.
ol_zy написав:И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет
А они любят задавать вопросы, на которые невозможно ответить. У меня аналогично при идентификации спрашивали про сумму ощадного депозита, причем текущую сумму назвать недостаточно, надо назвать сумму на которую открывался депозит! Как можно это помнить??? Депозит с свободным снятием и пополнением, открывался 3 года назад.
Тю, а что там помнить - если открывался в отделении то на 1000, если в иб то на 100... вы что не помните где и в каком месте депозиты открываете?
это мин. суммы открытия, насколько я помню - я открывал на большую сумму чем 100 может и на 122, а может и на 514 - это вообще не реально запомнить...