Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, які депоставки в гривні може банка запропонувати? Терміни, поповнення, виплати? Можливість оформлення в МАБі.
Будьте обережні при відкритті. Вчора у МАБі відкривав Альфа-депозит на 3 місяці зі ставкою 16,75%. Заявка пішла у холд, депозит відкрився сьогодні з параметрами: Мій депозит, 1 місяць, ставка 9,5%. Тепла лінія довго розбиралася, третя панянка створила заявку на розбір польотів, обіцяли через 7 робочих днів повідомити результат. Сьомий робочий день буде після НР. Альфа у своєму репертуарі "деньги по мелочам тырить". Поки розберуться - депозит закінчиться. Можливо ОФФ-представник допоможе прискорити розбір?
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Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, які депоставки в гривні може банка запропонувати? Терміни, поповнення, виплати? Можливість оформлення в МАБі.
Будьте обережні при відкритті. Вчора у МАБі відкривав Альфа-депозит на 3 місяці зі ставкою 16,75%. Заявка пішла у холд, депозит відкрився сьогодні з параметрами: Мій депозит, 1 місяць, ставка 9,5%. Тепла лінія довго розбиралася, третя панянка створила заявку на розбір польотів, обіцяли через 7 робочих днів повідомити результат. Сьомий робочий день буде після НР. Альфа у своєму репертуарі "деньги по мелочам тырить". Поки розберуться - депозит закінчиться. Можливо ОФФ-представник допоможе прискорити розбір?
Annet_ написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель! А когда состоится обещанное предыдущим оф. представителем на середину декабря (!!!) обновление Alfa-Mobile с устранением ошибки при попытке просмотра истории зачислений и списаний и супербонусов Кеш`ю для Андроид версии ниже 4.4? Если никогда, то просьба так и ответить. Спасибо.
Annet_, добрый день. Уточняю.
По данному вопросу нет ответа?
Annet_, обновление Alfa-Mobile ожидается до конца января. Для Андроид от версии 4.4 и выше будет реализована возможность использовать Супербонусы.