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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6540654165426543

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 938
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:12

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, які депоставки в гривні може банка запропонувати?
Терміни, поповнення, виплати?
Можливість оформлення в МАБі.

Будьте обережні при відкритті. Вчора у МАБі відкривав Альфа-депозит на 3 місяці зі ставкою 16,75%. Заявка пішла у холд, депозит відкрився сьогодні з параметрами: Мій депозит, 1 місяць, ставка 9,5%. Тепла лінія довго розбиралася, третя панянка створила заявку на розбір польотів, обіцяли через 7 робочих днів повідомити результат. Сьомий робочий день буде після НР. Альфа у своєму репертуарі "деньги по мелочам тырить". Поки розберуться - депозит закінчиться.
Можливо ОФФ-представник допоможе прискорити розбір?
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода H6EIAVL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
pepe
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:15

  pepe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, які депоставки в гривні може банка запропонувати?
Терміни, поповнення, виплати?
Можливість оформлення в МАБі.

Будьте обережні при відкритті. Вчора у МАБі відкривав Альфа-депозит на 3 місяці зі ставкою 16,75%. Заявка пішла у холд, депозит відкрився сьогодні з параметрами: Мій депозит, 1 місяць, ставка 9,5%. Тепла лінія довго розбиралася, третя панянка створила заявку на розбір польотів, обіцяли через 7 робочих днів повідомити результат. Сьомий робочий день буде після НР. Альфа у своєму репертуарі "деньги по мелочам тырить". Поки розберуться - депозит закінчиться.
Можливо ОФФ-представник допоможе прискорити розбір?

Поможет, если в личку ему отпишите свои данные
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:23

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:Тю, а что там помнить - если открывался в отделении то на 1000, если в иб то на 100...
вы что не помните где и в каком месте депозиты открываете?

Помню - в онлайне. Но не факт что на минимальную сумму? :)
Свободный остаток денег закинул на депозит, как я могу помнить какой он был
3 года назад. )
alik03
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:35

  Annet_ написав:
  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
А когда состоится обещанное предыдущим оф. представителем на середину декабря (!!!) обновление Alfa-Mobile с устранением ошибки при попытке просмотра истории зачислений и списаний и супербонусов Кеш`ю для Андроид версии ниже 4.4?
Если никогда, то просьба так и ответить.
Спасибо.

Annet_, добрый день. Уточняю.

По данному вопросу нет ответа?

Annet_, обновление Alfa-Mobile ожидается до конца января. Для Андроид от версии 4.4 и выше будет реализована возможность использовать Супербонусы.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:17

  pepe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, які депоставки в гривні може банка запропонувати?
Терміни, поповнення, виплати?
Можливість оформлення в МАБі.

Будьте обережні при відкритті. Вчора у МАБі відкривав Альфа-депозит на 3 місяці зі ставкою 16,75%. Заявка пішла у холд, депозит відкрився сьогодні з параметрами: Мій депозит, 1 місяць, ставка 9,5%. Тепла лінія довго розбиралася, третя панянка створила заявку на розбір польотів, обіцяли через 7 робочих днів повідомити результат. Сьомий робочий день буде після НР. Альфа у своєму репертуарі "деньги по мелочам тырить". Поки розберуться - депозит закінчиться.
Можливо ОФФ-представник допоможе прискорити розбір?

pepe, доброго дня. Дайте, будь-ласка, ІПН в особистому повідомленні. Подивлюся, що можна зробити.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:17

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  alik03 написав:Полтора месяца :) С 1 ноября
https://alfabank.ua/about/press/smart-p ... hunki-2891

Тільки у листопаді та грудні, безкоштовно зміни свою "звичайну" картку на безконтактну. З питань перевипуску звертайся до відділення Банку або за телефоном 0 800 50 20 50

Тут любу можна міняти...не тільки Комфорт чи Ультру.
Що скаже шановна офПред?

это 2891-релиз новости, а есть 2979. Алка-вертихвостка ооочень динамична, может и продинамить :)
https://alfabank.ua/about/press/smart-podarunki-za-bezkontaktni-rozrahunki-2979

А есть вааще БЕЗ замены карт, думаю эт уже последняя редакция :lol:
https://alfabank.ua/promo/krutyi-gruden-smart-podarki

вертихвостка еще та алка. только что мне перезвонили из отделения куда вчера зашел огорошил менеджеров что хочу халявно сменить карту.
сказали что подадут заявку но в связи с наплывом желающих на усмотрение карточного отдела перевыпуск. вобщем все как всегда. от алки другого и не ожидалось.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:33

  konokrad написав:Alfa_Bank
Возможен ли в рамках акции бесплатный перевыпуск зарплатной карты (Зеро) на бесконтактную?
Ни на горячей линии, ни в отделении на Сагайдачного мне ответить не смогли, мол не владеют информацией. Хотя вроде как самый разгар акции :mrgreen:
Обещали перезвонить, но видимо информацией так и не овладели :mrgreen:
А что скажет уважаемый представитель? ;)
Если всё-таки такая возможность есть, то можно ли заказать перевыпуск удалённо?
И желательно через личные сообщения, а то горячая линия, не совсем горячая :roll:

konokrad, добрый день. По акции можно перевыпустить только карты из пакета Комфорт и Ультра.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:37

  Квесторе_поверніться написав:
  alik03 написав:
  mephala написав:хотя она уже более полумесяца идет.

Полтора месяца :) С 1 ноября
https://alfabank.ua/about/press/smart-p ... hunki-2891

Тільки у листопаді та грудні, безкоштовно зміни свою "звичайну" картку на безконтактну. З питань перевипуску звертайся до відділення Банку або за телефоном 0 800 50 20 50

Тут любу можна міняти...не тільки Комфорт чи Ультру.
Що скаже шановна офПред?

Квесторе_поверніться, доброго дня. В рамках даної акції можна перевипуситити картки пакетів Комфорт і Ультра.
Alfa_Bank
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