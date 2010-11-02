Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, які депоставки в гривні може банка запропонувати? Терміни, поповнення, виплати? Можливість оформлення в МАБі.
Будьте обережні при відкритті. Вчора у МАБі відкривав Альфа-депозит на 3 місяці зі ставкою 16,75%. Заявка пішла у холд, депозит відкрився сьогодні з параметрами: Мій депозит, 1 місяць, ставка 9,5%. Тепла лінія довго розбиралася, третя панянка створила заявку на розбір польотів, обіцяли через 7 робочих днів повідомити результат. Сьомий робочий день буде після НР. Альфа у своєму репертуарі "деньги по мелочам тырить". Поки розберуться - депозит закінчиться. Можливо ОФФ-представник допоможе прискорити розбір?
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Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, які депоставки в гривні може банка запропонувати? Терміни, поповнення, виплати? Можливість оформлення в МАБі.
Будьте обережні при відкритті. Вчора у МАБі відкривав Альфа-депозит на 3 місяці зі ставкою 16,75%. Заявка пішла у холд, депозит відкрився сьогодні з параметрами: Мій депозит, 1 місяць, ставка 9,5%. Тепла лінія довго розбиралася, третя панянка створила заявку на розбір польотів, обіцяли через 7 робочих днів повідомити результат. Сьомий робочий день буде після НР. Альфа у своєму репертуарі "деньги по мелочам тырить". Поки розберуться - депозит закінчиться. Можливо ОФФ-представник допоможе прискорити розбір?
Annet_ написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель! А когда состоится обещанное предыдущим оф. представителем на середину декабря (!!!) обновление Alfa-Mobile с устранением ошибки при попытке просмотра истории зачислений и списаний и супербонусов Кеш`ю для Андроид версии ниже 4.4? Если никогда, то просьба так и ответить. Спасибо.
Annet_, добрый день. Уточняю.
По данному вопросу нет ответа?
Annet_, обновление Alfa-Mobile ожидается до конца января. Для Андроид от версии 4.4 и выше будет реализована возможность использовать Супербонусы.
Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, які депоставки в гривні може банка запропонувати? Терміни, поповнення, виплати? Можливість оформлення в МАБі.
Будьте обережні при відкритті. Вчора у МАБі відкривав Альфа-депозит на 3 місяці зі ставкою 16,75%. Заявка пішла у холд, депозит відкрився сьогодні з параметрами: Мій депозит, 1 місяць, ставка 9,5%. Тепла лінія довго розбиралася, третя панянка створила заявку на розбір польотів, обіцяли через 7 робочих днів повідомити результат. Сьомий робочий день буде після НР. Альфа у своєму репертуарі "деньги по мелочам тырить". Поки розберуться - депозит закінчиться. Можливо ОФФ-представник допоможе прискорити розбір?
pepe, доброго дня. Дайте, будь-ласка, ІПН в особистому повідомленні. Подивлюся, що можна зробити.
вертихвостка еще та алка. только что мне перезвонили из отделения куда вчера зашел огорошил менеджеров что хочу халявно сменить карту. сказали что подадут заявку но в связи с наплывом желающих на усмотрение карточного отдела перевыпуск. вобщем все как всегда. от алки другого и не ожидалось.
konokrad написав:Alfa_Bank Возможен ли в рамках акции бесплатный перевыпуск зарплатной карты (Зеро) на бесконтактную? Ни на горячей линии, ни в отделении на Сагайдачного мне ответить не смогли, мол не владеют информацией. Хотя вроде как самый разгар акции Обещали перезвонить, но видимо информацией так и не овладели А что скажет уважаемый представитель? Если всё-таки такая возможность есть, то можно ли заказать перевыпуск удалённо? И желательно через личные сообщения, а то горячая линия, не совсем горячая
konokrad, добрый день. По акции можно перевыпустить только карты из пакета Комфорт и Ультра.
Коллеги, подскажите, когда можно без риска попасть в овердрафт снять нал с Комфорта, поступиший туда по р2р через МАБ (или через сторонний сервис лучше завести, Т2U например?) 1. в кассе Аллы с чирканьем карты по терминалу 2. в банкомате Аллы 3. в чужих банкоматах
Кащей написав:Коллеги, подскажите, когда можно без риска попасть в овердрафт снять нал с Комфорта, поступиший туда по р2р через МАБ (или через сторонний сервис лучше завести, Т2U например?) 1. в кассе Аллы с чирканьем карты по терминалу 2. в банкомате Аллы 3. в чужих банкоматах
овер будет но без последствий. Снимайте как угодно
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»