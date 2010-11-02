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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6541654265436544

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:05

  Кащей написав:Коллеги, подскажите, когда можно без риска попасть в овердрафт снять нал с Комфорта, поступиший туда по р2р через МАБ (или через сторонний сервис лучше завести, Т2U например?)
1. в кассе Аллы с чирканьем карты по терминалу
2. в банкомате Аллы
3. в чужих банкоматах

Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю Не нараховуються

через ТАС2Ю дольше проводится, хотя в данном случае это не важно
Востаннє редагувалось vollena71 в Сер 19 гру, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:47

Re: Альфа-Банк

Привіт всім. Хотів проінформувати про списання неправомірної суми з моєї кредитної картки при проведені мною комунальних платежів в "Альфа-Онлайн" - замість суми в 300 грн. при оплаті в листопаді за опалення на користь КП "Київтеплоенерго" (на екрані я заповнив форму на оплату за опалення на загальну суму 300грн., СМС з кодом для підтвердження платежу прийшла також на 300грн.), але з кредитної картки Альфа-Банк списав два платежі на 280 та 12300грн. (був борг по оплаті за опалення у розмірі 12300грн.). Кредитну картку я відразу заблокував, на гарячій лінії банку мені порекомендували звернутися з письмовою заявою у банк, я звернувся.
Сьогодні отримав відповідь від Альфа-Банку (підписана начальником відділу претензійної роботи Нікандрова О.І.), що для вирішення питання повернення платежу я маю звернутись з паспортом до КП "Київтеплоенерго".
Тобто Альфа-Банк неправомірно списав з моєї кредитної картки 12300грн., а тепер я сам повинен вирішувати проблему, яку банк мені створив. Так не повинно бути.
Ясно, що тепер я не хочу користуватись кредитною карткою цього банку і інформую всіх інших клієнтів про наявні технічні збої при оплаті комунальних платежів з кредитної картки Альфа-Банку, внаслідок чого можуть списуватись не ініційовані платником суми коштів.
Vital2018
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:57

  Vital2018 написав:Привіт всім. Хотів проінформувати про списання неправомірної суми з моєї кредитної картки при проведені мною комунальних платежів в "Альфа-Онлайн" - замість суми в 300 грн. при оплаті в листопаді за опалення на користь КП "Київтеплоенерго" (на екрані я заповнив форму на оплату за опалення на загальну суму 300грн., СМС з кодом для підтвердження платежу прийшла також на 300грн.), але з кредитної картки Альфа-Банк списав два платежі на 280 та 12300грн. (був борг по оплаті за опалення у розмірі 12300грн.). Кредитну картку я відразу заблокував, на гарячій лінії банку мені порекомендували звернутися з письмовою заявою у банк, я звернувся.
Сьогодні отримав відповідь від Альфа-Банку (підписана начальником відділу претензійної роботи Нікандрова О.І.), що для вирішення питання повернення платежу я маю звернутись з паспортом до КП "Київтеплоенерго".
Тобто Альфа-Банк неправомірно списав з моєї кредитної картки 12300грн., а тепер я сам повинен вирішувати проблему, яку банк мені створив. Так не повинно бути.
Ясно, що тепер я не хочу користуватись кредитною карткою цього банку і інформую всіх інших клієнтів про наявні технічні збої при оплаті комунальних платежів з кредитної картки Альфа-Банку, внаслідок чого можуть списуватись не ініційовані платником суми коштів.


За комуналку надо вовремя платить.Это карма настигла. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:12

Alfa_Bank

Входят ли два пополнения мобильного в мобильном приложении по 80 грн (по акции) в число:
1. 12 операций в месяц для бесплатности пакета Платинум варджейминг???
2. 8 операций до 26-го декабря для +1% по депозитам
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:12

  Ratatui написав:
  Vital2018 написав:Привіт всім. Хотів проінформувати про списання неправомірної суми з моєї кредитної картки при проведені мною комунальних платежів в "Альфа-Онлайн" - замість суми в 300 грн. при оплаті в листопаді за опалення на користь КП "Київтеплоенерго" (на екрані я заповнив форму на оплату за опалення на загальну суму 300грн., СМС з кодом для підтвердження платежу прийшла також на 300грн.), але з кредитної картки Альфа-Банк списав два платежі на 280 та 12300грн. (був борг по оплаті за опалення у розмірі 12300грн.). Кредитну картку я відразу заблокував, на гарячій лінії банку мені порекомендували звернутися з письмовою заявою у банк, я звернувся.
Сьогодні отримав відповідь від Альфа-Банку (підписана начальником відділу претензійної роботи Нікандрова О.І.), що для вирішення питання повернення платежу я маю звернутись з паспортом до КП "Київтеплоенерго".
Тобто Альфа-Банк неправомірно списав з моєї кредитної картки 12300грн., а тепер я сам повинен вирішувати проблему, яку банк мені створив. Так не повинно бути.
Ясно, що тепер я не хочу користуватись кредитною карткою цього банку і інформую всіх інших клієнтів про наявні технічні збої при оплаті комунальних платежів з кредитної картки Альфа-Банку, внаслідок чого можуть списуватись не ініційовані платником суми коштів.


За комуналку надо вовремя платить.Это карма настигла. :mrgreen:

Или платить один раз в год.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:13

Re: Альфа-Банк

  Vital2018 написав:Тобто Альфа-Банк неправомірно списав з моєї кредитної картки 12300грн., а тепер я сам повинен вирішувати проблему, яку банк мені створив.
Обращайтесь в полицию.

ps Стоило бы сразу обратиться к комунальщикам с просьбой вернуть лишнюю деньгу.

Через какой сервис платили-то?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:23

  MASolomko написав:
  Vital2018 написав:Тобто Альфа-Банк неправомірно списав з моєї кредитної картки 12300грн., а тепер я сам повинен вирішувати проблему, яку банк мені створив.
Обращайтесь в полицию.

ps Стоило бы сразу обратиться к комунальщикам с просьбой вернуть лишнюю деньгу.

Через какой сервис платили-то?


Так она не лишняя, там долг 12300.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:31

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Alfa_Bank
И снова при звонке на 0800502050 для идентификации потребовали назвать домашний телефон, которого у меня нет - старый номер, что у меня был не подошел... Порекомендовали обратиться в отделение на его снятие, хотя несколько месяцев назад я уже обращался в отделение с этим вопросом и номер снимали.
В итоге на сутки меня заблокировали в отмороженной линии...
Также при регистрации карты на bilshe.mastercard.ua первый раз заблокировали регистрацию, якобы сайт мошенический, а во второй отказались назвать код из-за домашнего телефона. Ни смс ни пуш не пришли...

ol_zy, добрый день. Приношу извинения за ситуацию, что сложилась. Правила идентификации клиентов при звонке в Контакт-Центр действуют для снижения риска мошеннических операций. Проверю информацию относительно смс-уведомлений и изменения контактных данных. Уточните, пожалуйста, в какое отделение вы обращались для актуализации информации по домашнему номеру телефона.

Спасибо представителю - только благодаря ей получилось зарегистрировать новую карту на бильше...
ol_zy
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