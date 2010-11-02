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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6542654365446545

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:41

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Уважаемый представитель!
А когда состоится обещанное предыдущим оф. представителем на середину декабря (!!!) обновление Alfa-Mobile с устранением ошибки при попытке просмотра истории зачислений и списаний и супербонусов Кеш`ю для Андроид версии ниже 4.4?
Если никогда, то просьба так и ответить.
Спасибо.



Annet_, обновление Alfa-Mobile ожидается до конца января. Для Андроид от версии 4.4 и выше будет реализована возможность использовать Супербонусы.

Вы полностью исказили мой вопрос.
1. Речь шла об Андроид ниже (а не выше) версии 4.4.
2. Речь шла не об использовании супербонусов, а о просмотре истории зачислений и списаний и выборе супербонусов.
С этим как? Или также печально (конец января вместо середины декабря, а там уже и ближе к марту и т.д.)?
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:52

Annet_
По-моему вам прямым текстом почти намекнули на покупку нового смартфона. Тем более он у вас весьма почтенного возраста :D

Такой старичок - это грусть, тоска, печаль...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:25

  Ratatui написав:
За комуналку надо вовремя платить.Это карма настигла. :mrgreen:


Комуналка, комуналке рознь. Я вот тоже за отопление не плачу сознательно. :)
Потому что у меня его нет. А по дурной постанове нашего правительства, я как жилец должен оплачивать трубы проходящие в подвале нашего дома.
А в подвалах магазины, которые по той постанове платят так же как и я. Т.е. они греются, а платить за это должен весь дом, в котором почти все квартиры на индивидуальном отоплении. :roll:
Кто не пьёт, тот не рискует.
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