Annet_ написав:Уважаемый представитель! А когда состоится обещанное предыдущим оф. представителем на середину декабря (!!!) обновление Alfa-Mobile с устранением ошибки при попытке просмотра истории зачислений и списаний и супербонусов Кеш`ю для Андроид версии ниже 4.4? Если никогда, то просьба так и ответить. Спасибо.
Annet_, обновление Alfa-Mobile ожидается до конца января. Для Андроид от версии 4.4 и выше будет реализована возможность использовать Супербонусы.
Вы полностью исказили мой вопрос. 1. Речь шла об Андроид ниже (а не выше) версии 4.4. 2. Речь шла не об использовании супербонусов, а о просмотре истории зачислений и списаний и выборе супербонусов. С этим как? Или также печально (конец января вместо середины декабря, а там уже и ближе к марту и т.д.)?
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Ratatui написав: За комуналку надо вовремя платить.Это карма настигла.
Комуналка, комуналке рознь. Я вот тоже за отопление не плачу сознательно. Потому что у меня его нет. А по дурной постанове нашего правительства, я как жилец должен оплачивать трубы проходящие в подвале нашего дома. А в подвалах магазины, которые по той постанове платят так же как и я. Т.е. они греются, а платить за это должен весь дом, в котором почти все квартиры на индивидуальном отоплении.
потерпевший написав:Вопрос к официальному представителю по карте эко-максимум. 2% при сканировании штрих-кода этой карты начисляется только на покупки в Экомаркете или при любых расчетах данной картой?
2% при любых расчетах, а если в экомаркете отсканировать штрихкод, то ещё +2%.
Ratatui написав: За комуналку надо вовремя платить.Это карма настигла.
Комуналка, комуналке рознь. Я вот тоже за отопление не плачу сознательно. Потому что у меня его нет. А по дурной постанове нашего правительства, я как жилец должен оплачивать трубы проходящие в подвале нашего дома. А в подвалах магазины, которые по той постанове платят так же как и я. Т.е. они греются, а платить за это должен весь дом, в котором почти все квартиры на индивидуальном отоплении.