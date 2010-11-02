Annet_ написав:Уважаемый представитель! А когда состоится обещанное предыдущим оф. представителем на середину декабря (!!!) обновление Alfa-Mobile с устранением ошибки при попытке просмотра истории зачислений и списаний и супербонусов Кеш`ю для Андроид версии ниже 4.4? Если никогда, то просьба так и ответить. Спасибо.
Annet_, обновление Alfa-Mobile ожидается до конца января. Для Андроид от версии 4.4 и выше будет реализована возможность использовать Супербонусы.
Вы полностью исказили мой вопрос. 1. Речь шла об Андроид ниже (а не выше) версии 4.4. 2. Речь шла не об использовании супербонусов, а о просмотре истории зачислений и списаний и выборе супербонусов. С этим как? Или также печально (конец января вместо середины декабря, а там уже и ближе к марту и т.д.)?
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Ratatui написав: За комуналку надо вовремя платить.Это карма настигла.
Комуналка, комуналке рознь. Я вот тоже за отопление не плачу сознательно. Потому что у меня его нет. А по дурной постанове нашего правительства, я как жилец должен оплачивать трубы проходящие в подвале нашего дома. А в подвалах магазины, которые по той постанове платят так же как и я. Т.е. они греются, а платить за это должен весь дом, в котором почти все квартиры на индивидуальном отоплении.
потерпевший написав:Вопрос к официальному представителю по карте эко-максимум. 2% при сканировании штрих-кода этой карты начисляется только на покупки в Экомаркете или при любых расчетах данной картой?
2% при любых расчетах, а если в экомаркете отсканировать штрихкод, то ещё +2%.
Ratatui написав: За комуналку надо вовремя платить.Это карма настигла.
Комуналка, комуналке рознь. Я вот тоже за отопление не плачу сознательно. Потому что у меня его нет. А по дурной постанове нашего правительства, я как жилец должен оплачивать трубы проходящие в подвале нашего дома. А в подвалах магазины, которые по той постанове платят так же как и я. Т.е. они греются, а платить за это должен весь дом, в котором почти все квартиры на индивидуальном отоплении.
Кащей написав:Коллеги, подскажите, когда можно без риска попасть в овердрафт снять нал с Комфорта, поступиший туда по р2р через МАБ (или через сторонний сервис лучше завести, Т2U например?) 1. в кассе Аллы с чирканьем карты по терминалу 2. в банкомате Аллы 3. в чужих банкоматах
Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю Не нараховуються
через ТАС2Ю дольше проводится, хотя в данном случае это не важно
Спасибо. Какие разовые и суточные лимиты на входящий р2р на Комфорт в МАБ и Т2Ю?
потерпевший написав:Вопрос к официальному представителю по карте эко-максимум. 2% при сканировании штрих-кода этой карты начисляется только на покупки в Экомаркете или при любых расчетах данной картой?
1) при сканировании штрих кода в экомаркете вам сразу же начислят на бонусный счет 2% от суммы покупки. 2) за расчеты самой картой в любом месте начисляют баллы в начале месяца 2% от суммы трат за предыдущий (см. исключения в условиях)
ЗЫ только не забудьте установить в кабинете карту основной.
Vital2018 написав:Привіт всім. Хотів проінформувати про списання неправомірної суми з моєї кредитної картки при проведені мною комунальних платежів в "Альфа-Онлайн" - замість суми в 300 грн. при оплаті в листопаді за опалення на користь КП "Київтеплоенерго" (на екрані я заповнив форму на оплату за опалення на загальну суму 300грн., СМС з кодом для підтвердження платежу прийшла також на 300грн.), але з кредитної картки Альфа-Банк списав два платежі на 280 та 12300грн. (був борг по оплаті за опалення у розмірі 12300грн.). Кредитну картку я відразу заблокував, на гарячій лінії банку мені порекомендували звернутися з письмовою заявою у банк, я звернувся. Сьогодні отримав відповідь від Альфа-Банку (підписана начальником відділу претензійної роботи Нікандрова О.І.), що для вирішення питання повернення платежу я маю звернутись з паспортом до КП "Київтеплоенерго". Тобто Альфа-Банк неправомірно списав з моєї кредитної картки 12300грн., а тепер я сам повинен вирішувати проблему, яку банк мені створив. Так не повинно бути. Ясно, що тепер я не хочу користуватись кредитною карткою цього банку і інформую всіх інших клієнтів про наявні технічні збої при оплаті комунальних платежів з кредитної картки Альфа-Банку, внаслідок чого можуть списуватись не ініційовані платником суми коштів.
коммунальщики 100% не вернут по вашему заявлению, т.к. у вас долг. Тут как вариант писать в банк запрос на возврат в связи с мошеннической операцией, но это может быть платно и, если не вернут, то оплату снимут с вас, хотя платеж был внутренний, может и прокатит. Либо подавать в суд на мошенничество со стороны банка, не уверен что есть смысл при такой сумме, все равно долг придется со временем оплатить (или вы ждете, чтобы 3 года прошло?)
Vital2018 написав:Привіт всім. Хотів проінформувати про списання неправомірної суми з моєї кредитної картки при проведені мною комунальних платежів в "Альфа-Онлайн" - замість суми в 300 грн. при оплаті в листопаді за опалення на користь КП "Київтеплоенерго" (на екрані я заповнив форму на оплату за опалення на загальну суму 300грн., СМС з кодом для підтвердження платежу прийшла також на 300грн.), але з кредитної картки Альфа-Банк списав два платежі на 280 та 12300грн. (був борг по оплаті за опалення у розмірі 12300грн.). Кредитну картку я відразу заблокував, на гарячій лінії банку мені порекомендували звернутися з письмовою заявою у банк, я звернувся. Сьогодні отримав відповідь від Альфа-Банку (підписана начальником відділу претензійної роботи Нікандрова О.І.), що для вирішення питання повернення платежу я маю звернутись з паспортом до КП "Київтеплоенерго". Тобто Альфа-Банк неправомірно списав з моєї кредитної картки 12300грн., а тепер я сам повинен вирішувати проблему, яку банк мені створив. Так не повинно бути. Ясно, що тепер я не хочу користуватись кредитною карткою цього банку і інформую всіх інших клієнтів про наявні технічні збої при оплаті комунальних платежів з кредитної картки Альфа-Банку, внаслідок чого можуть списуватись не ініційовані платником суми коштів.
коммунальщики 100% не вернут по вашему заявлению, т.к. у вас долг. Тут как вариант писать в банк запрос на возврат в связи с мошеннической операцией, но это может быть платно и, если не вернут, то оплату снимут с вас, хотя платеж был внутренний, может и прокатит. Либо подавать в суд на мошенничество со стороны банка, не уверен что есть смысл при такой сумме, все равно долг придется со временем оплатить (или вы ждете, чтобы 3 года прошло?)
+ с 2019 года законом включено начисление пени за коммунальные долги. Хоть и через 30 дней после отправки вам претензии, но думаю, коммунальщики начнут начислять уже в 0:01 1.1.2019 и скажут претензия была отправлена еще в прошлом году. Так что банк вас спас от пени из-за какого-то своего криворукого фукционала, хотя все-равно это не оправдание.