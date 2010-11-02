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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6542654365446545

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:41

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Уважаемый представитель!
А когда состоится обещанное предыдущим оф. представителем на середину декабря (!!!) обновление Alfa-Mobile с устранением ошибки при попытке просмотра истории зачислений и списаний и супербонусов Кеш`ю для Андроид версии ниже 4.4?
Если никогда, то просьба так и ответить.
Спасибо.



Annet_, обновление Alfa-Mobile ожидается до конца января. Для Андроид от версии 4.4 и выше будет реализована возможность использовать Супербонусы.

Вы полностью исказили мой вопрос.
1. Речь шла об Андроид ниже (а не выше) версии 4.4.
2. Речь шла не об использовании супербонусов, а о просмотре истории зачислений и списаний и выборе супербонусов.
С этим как? Или также печально (конец января вместо середины декабря, а там уже и ближе к марту и т.д.)?
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:52

Annet_
По-моему вам прямым текстом почти намекнули на покупку нового смартфона. Тем более он у вас весьма почтенного возраста :D

Такой старичок - это грусть, тоска, печаль...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:25

  Ratatui написав:
За комуналку надо вовремя платить.Это карма настигла. :mrgreen:


Комуналка, комуналке рознь. Я вот тоже за отопление не плачу сознательно. :)
Потому что у меня его нет. А по дурной постанове нашего правительства, я как жилец должен оплачивать трубы проходящие в подвале нашего дома.
А в подвалах магазины, которые по той постанове платят так же как и я. Т.е. они греются, а платить за это должен весь дом, в котором почти все квартиры на индивидуальном отоплении. :roll:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:46

  потерпевший написав:Вопрос к официальному представителю по карте эко-максимум.
2% при сканировании штрих-кода этой карты начисляется только на покупки в Экомаркете или при любых расчетах данной картой?


2% при любых расчетах, а если в экомаркете отсканировать штрихкод, то ещё +2%.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:16

  Фантом написав:
  Ratatui написав:
За комуналку надо вовремя платить.Это карма настигла. :mrgreen:


Комуналка, комуналке рознь. Я вот тоже за отопление не плачу сознательно. :)
Потому что у меня его нет. А по дурной постанове нашего правительства, я как жилец должен оплачивать трубы проходящие в подвале нашего дома.
А в подвалах магазины, которые по той постанове платят так же как и я. Т.е. они греются, а платить за это должен весь дом, в котором почти все квартиры на индивидуальном отоплении. :roll:


За трубы вам долго 12300 набирать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:24

Re: Альфа-Банк

vollena71 написав:
  Кащей написав:Коллеги, подскажите, когда можно без риска попасть в овердрафт снять нал с Комфорта, поступиший туда по р2р через МАБ (или через сторонний сервис лучше завести, Т2U например?)
1. в кассе Аллы с чирканьем карты по терминалу
2. в банкомате Аллы
3. в чужих банкоматах

Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю Не нараховуються

через ТАС2Ю дольше проводится, хотя в данном случае это не важно
Спасибо. Какие разовые и суточные лимиты на входящий р2р на Комфорт в МАБ и Т2Ю?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:54

  потерпевший написав:Вопрос к официальному представителю по карте эко-максимум.
2% при сканировании штрих-кода этой карты начисляется только на покупки в Экомаркете или при любых расчетах данной картой?

1) при сканировании штрих кода в экомаркете вам сразу же начислят на бонусный счет 2% от суммы покупки.
2) за расчеты самой картой в любом месте начисляют баллы в начале месяца 2% от суммы трат за предыдущий (см. исключения в условиях)

ЗЫ
только не забудьте установить в кабинете карту основной.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:18

  Vital2018 написав:Привіт всім. Хотів проінформувати про списання неправомірної суми з моєї кредитної картки при проведені мною комунальних платежів в "Альфа-Онлайн" - замість суми в 300 грн. при оплаті в листопаді за опалення на користь КП "Київтеплоенерго" (на екрані я заповнив форму на оплату за опалення на загальну суму 300грн., СМС з кодом для підтвердження платежу прийшла також на 300грн.), але з кредитної картки Альфа-Банк списав два платежі на 280 та 12300грн. (був борг по оплаті за опалення у розмірі 12300грн.). Кредитну картку я відразу заблокував, на гарячій лінії банку мені порекомендували звернутися з письмовою заявою у банк, я звернувся.
Сьогодні отримав відповідь від Альфа-Банку (підписана начальником відділу претензійної роботи Нікандрова О.І.), що для вирішення питання повернення платежу я маю звернутись з паспортом до КП "Київтеплоенерго".
Тобто Альфа-Банк неправомірно списав з моєї кредитної картки 12300грн., а тепер я сам повинен вирішувати проблему, яку банк мені створив. Так не повинно бути.
Ясно, що тепер я не хочу користуватись кредитною карткою цього банку і інформую всіх інших клієнтів про наявні технічні збої при оплаті комунальних платежів з кредитної картки Альфа-Банку, внаслідок чого можуть списуватись не ініційовані платником суми коштів.

коммунальщики 100% не вернут по вашему заявлению, т.к. у вас долг. Тут как вариант писать в банк запрос на возврат в связи с мошеннической операцией, но это может быть платно и, если не вернут, то оплату снимут с вас, хотя платеж был внутренний, может и прокатит. Либо подавать в суд на мошенничество со стороны банка, не уверен что есть смысл при такой сумме, все равно долг придется со временем оплатить (или вы ждете, чтобы 3 года прошло?)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:52

  ol_zy написав:
  Vital2018 написав:Привіт всім. Хотів проінформувати про списання неправомірної суми з моєї кредитної картки при проведені мною комунальних платежів в "Альфа-Онлайн" - замість суми в 300 грн. при оплаті в листопаді за опалення на користь КП "Київтеплоенерго" (на екрані я заповнив форму на оплату за опалення на загальну суму 300грн., СМС з кодом для підтвердження платежу прийшла також на 300грн.), але з кредитної картки Альфа-Банк списав два платежі на 280 та 12300грн. (був борг по оплаті за опалення у розмірі 12300грн.). Кредитну картку я відразу заблокував, на гарячій лінії банку мені порекомендували звернутися з письмовою заявою у банк, я звернувся.
Сьогодні отримав відповідь від Альфа-Банку (підписана начальником відділу претензійної роботи Нікандрова О.І.), що для вирішення питання повернення платежу я маю звернутись з паспортом до КП "Київтеплоенерго".
Тобто Альфа-Банк неправомірно списав з моєї кредитної картки 12300грн., а тепер я сам повинен вирішувати проблему, яку банк мені створив. Так не повинно бути.
Ясно, що тепер я не хочу користуватись кредитною карткою цього банку і інформую всіх інших клієнтів про наявні технічні збої при оплаті комунальних платежів з кредитної картки Альфа-Банку, внаслідок чого можуть списуватись не ініційовані платником суми коштів.

коммунальщики 100% не вернут по вашему заявлению, т.к. у вас долг. Тут как вариант писать в банк запрос на возврат в связи с мошеннической операцией, но это может быть платно и, если не вернут, то оплату снимут с вас, хотя платеж был внутренний, может и прокатит. Либо подавать в суд на мошенничество со стороны банка, не уверен что есть смысл при такой сумме, все равно долг придется со временем оплатить (или вы ждете, чтобы 3 года прошло?)

+ с 2019 года законом включено начисление пени за коммунальные долги. Хоть и через 30 дней после отправки вам претензии, но думаю, коммунальщики начнут начислять уже в 0:01 1.1.2019 и скажут претензия была отправлена еще в прошлом году. Так что банк вас спас от пени из-за какого-то своего криворукого фукционала, хотя все-равно это не оправдание.
Sagittarius
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