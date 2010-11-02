Vital2018 написав:

Привіт всім. Хотів проінформувати про списання неправомірної суми з моєї кредитної картки при проведені мною комунальних платежів в "Альфа-Онлайн" - замість суми в 300 грн. при оплаті в листопаді за опалення на користь КП "Київтеплоенерго" (на екрані я заповнив форму на оплату за опалення на загальну суму 300грн., СМС з кодом для підтвердження платежу прийшла також на 300грн.), але з кредитної картки Альфа-Банк списав два платежі на 280 та 12300грн. (був борг по оплаті за опалення у розмірі 12300грн.). Кредитну картку я відразу заблокував, на гарячій лінії банку мені порекомендували звернутися з письмовою заявою у банк, я звернувся.Сьогодні отримав відповідь від Альфа-Банку (підписана начальником відділу претензійної роботи Нікандрова О.І.), що для вирішення питання повернення платежу я маю звернутись з паспортом до КП "Київтеплоенерго".Тобто Альфа-Банк неправомірно списав з моєї кредитної картки 12300грн., а тепер я сам повинен вирішувати проблему, яку банк мені створив. Так не повинно бути.Ясно, що тепер я не хочу користуватись кредитною карткою цього банку і інформую всіх інших клієнтів про наявні технічні збої при оплаті комунальних платежів з кредитної картки Альфа-Банку, внаслідок чого можуть списуватись не ініційовані платником суми коштів.